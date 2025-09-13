به گزارش خبرگزاری مهر، دیمن کاشفی دوست در این زمینه اظهار کرد: این بستهها ویژه دانشآموزان دهکهای درآمدی پایین تهیه شده و در راستای تحقق عدالت آموزشی و حمایت از خانوادههای کمبرخوردار به دست دانشآموزان استان خواهد رسید.
وی اضافه کرد: بستههای آموزشی بر اساس سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم طراحی شده و همه اقلام آن از تولیدات باکیفیت ایرانی انتخاب شده است تا در کنار رفع نیازهای تحصیلی، زمینه حمایت از تولید ملی نیز فراهم شود.
مجری برنامههای علوی در آذربایجانغربی گفت: اجرای این پویش از سوی بنیاد علوی جلوهای از مسئولیت اجتماعی و تلاش سازمانیافته برای کاهش فاصلههای آموزشی در جامعه بود و ضمن ایجاد انگیزه در دانشآموزان، مانع ترک تحصیل در میان گروههای آسیبپذیر میشود.
کاشفی دوست بیان کرد: «پویش مهر علوی» هرساله با هدف ترویج فرهنگ همدلی، یاریرسانی به دانشآموزان نیازمند و تعمیق عدالت آموزشی در نقاط مختلف کشور اجرا میشود و آذربایجانغربی یکی از استانهای پیشرو در بهرهمندی از این طرح است.
