زنگِ مدرسه پشت سد گرانی درهرمزگان؛مبلغ هزینه یک دانش آموز در شروع سال!

دورانی که چند برادر با یک دست لباس به مدرسه میرفتند یا از خورجین و کیسه برنج بهجای کیف استفاده میکردند، گذشته است. حالا دیگر دانشآموز نمیتواند با کفش پاره یا لباسهای دستدوم خواهر و برادر بزرگترش در کلاس حاضر شود.
در عصر مدرن، همه چیز باید نو، بهروز و مطابق مد روز باشد و اگر چنین نباشد دانشآموز بهای آن را با احساس سرخوردگی و فشار روانی در مدرسه خواهد پرداخت به همین دلیل، خانوادهها ناچارند سختیهای آخرین ماه تابستان را به جان بخرند تا فرزندشان بتواند با روحیهای خوب و عزت نفس، سال تحصیلی را آغاز کند.
اما مشکل اصلی، قیمتهای افسارگسیختهایست که امان از دل خانوادهها بریده است. البته در این بین نمیتوان همه تقصیرها را گردن فروشندگان انداخت؛ آنها بیش از هر کسی خواهان ارزانیاند؛ زیرا وقتی قیمتها منصفانه باشد، مشتری راحتتر خرید میکند، کمتر چانه میزند و با رضایت از مغازه بیرون میرود.
فروشنده میخواهد بیشتر بفروشد، و این فقط با قیمت مناسب ممکن است؛ نه با نرخهایی که حتی منِ بیفرزندِ مدرسهای را هم میترساند!
بررسی قیمت کیف، کفش و لباس فُرم در بازار بندرعباس
طبق بررسیهای میدانی کف قیمتها را توانستیم دربیاوریم؛ یک دانش آموزِ پسر برای آغاز سال تحصیلی اولین چیزی که لازم دارد تهیه لباس فُرم است؛ لباسی که برای دختران شامل مقنعه، مانتو و شلوار میشود و برای پسران متشکل از پیراهن و شلوار است.
کف قیمت برای تهیه پیراهن فرم یک دانش آموز ابتدایی ۳۵۰ هزار تومان است و این دانش آموز باید شلوارِ این پیراهن را با قیمت حداقل ۳۰۰ هزار تومان تهیه کند.
البته نباید از حق گذشت؛ قیمت لباسهای فرم مدارس امسال کمی معقول تر از سالهای دیگر است که علت آن افزایش عرضه و فعال شدن تولیدیهای استانی است.
کف قیمت برای مانتوی دخترانه ابتدایی نیز ۵۶۰ هزار تومان است که با احتساب هزینه ۲۰۰ هزار تومانی مقنعه به ۷۶۰ هزار تومان افزایش مییابد.
نکته قابل توجه این است که ما در حال اعلام کف قیمت هستیم چرا که در همین بازار، مانتوی ابتدایی دخترانه به قیمت ۸۵۰ هزار تومان هم وجود دارد و عموماً کسانی که بخواهند به خرید ارزان قیمتترین لباس بسنده کنند قبل از پایان سال تحصیلی ناگزیر خواهند شد مجدداً لباس فُرم برای فرزندانشان تهیه کنند چرا که تجربه نشان میدهد بعید است یک دست لباسی که هر روز باید پوشیده شود تا پایان سال تحصیلی دوام بیاورد.
کفش دیگر خریدِ ضروری دانش آموز برای آغاز سال تحصیلی است؛ حقیقتاً در لابلای قیمتها سخت بتوان کفشی با قیمت کمتر از ۵۰۰ هزار تومان پیدا کرد و طبیعتاً چه پسر باشد و چه دختر باید میانگین ۷۰۰ هزار تومان برای خرید کفش کنار بگذارد.
برای تهیه کیف نیز تنوع قیمت بسیار بالا است؛ قیمتها از حدود ۳۰۰ هزار تومان آغاز و تا نزدیکی ۲ میلیون تومان میرسد که در این بین کیفهای معمولی که تقریباً کپیِ برندهای معروف کیف هستند ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند.
پس تا به اینجای کار برای دختر یا پسر باید به طور متوسط دو میلیون تومان برای خرید کیف، کفش و لباس فرم کنار گذاشته شود
استقبال و تکاپوی بازار نسبت به سالهای گذشته بسیار کمتر شده است
یک فروشنده لباس فرم مدرسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استقبال و تکاپوی بازار نسبت به سالهای گذشته بسیار کمتر شده است؛ ما مردم را درک میکنیم؛ تغییرات را احساس میکنیم و میدانیم چه مشکلاتی دارند.
وی افزود: قبلاً به این مقدار تنوع محصول وجود نداشت اما از اول شهریور خرید و فروش ملزومات مدرسه شروع میشد و همه لباس فروشیها لباس فرم میآوردند اما الان فروشگاههایی به صورت اختصاصی و فقط لباس فرم میآورند و متأسفانه خبری از حجم مشتریهای قدیم نیست.
لزوم بازنگری در قوانین پوشش مدارس
یک مادر هم که برای فرزند خود به دنبال خرید لباس فرم است؛ میگوید: شهریور ماه سختی است؛ خانوادهها هم انتظار مسافرت دارند، هم باید مخارج خورد و خوراک را تهیه کرد و هم یک خرجی به عنوان خرید لوازم التحریر و کیف و کفش اضافه میشود.
او ادامه میدهد: در بسیاری از شهرها الزامی وجود ندارد که حتماً همه دانش آموزان باید یک رنگ لباس بپوشند؛ اما در هرمزگان این موضوع اجباری است؛ اگر شلوارِ تعیین شده برای فُرم مدرسه سرمهای باشد، ناظم مدرسه با شلوار مشکی اجازه حضور در مدرسه را نمیدهد؛ از یک سو هم معلمان ورزش یک سری هزینه دیگر به خانوادهها تحمیل میکنند؛ ما ماندهایم با این قیمتها چه کنیم، حقوقهای مصوب دولتی کفافِ مرغ و برنج را هم نمیدهد چه رسد خریدهای رنگارنگ فصل مدرسه.
لوازم التحریر در بندرعباس چند است؟
متأسفانه قیمت لوازم التحریر در شهر بندرعباس بسیار نجومی است؛ شما اگر بخواهید از نوشت افزار فروشیهای سطح شهر لوازم التحریر خود را تهیه کنید باید با جیب پر وارد و با جیب خالی خارج شوید؛ این روزها لوازم التحریریها هم مانند کافهها پول دکور و موقعیت مکانی را از مشتریها میستانند و از این رو اختلاف قیمت در این بازار بسیار بالا است البته به دلیل راهاندازی نمایشگاه نوشت افزار در بندرعباس و به لطف تخفیف ۲۰ درصدی در این نمایشگاه کمی قیمت نوشت افزار تلطیف شده است والا شما هیچ کجای شهر بندرعباس نمیتوانید یک عدد خودکار را به قیمت ۶ هزار تومان بیابید.
هر عدد مداد حدود ۱۷ هزار تومان قیمت دارد، قیمت پاک کن استاندارد ۴۰ هزار تومان، غلط گیر ۴۰ هزار تومان، قیمت مدادتراش معمولی ۱۰ هزار تومان، مدادرنگی ۱۲ رنگه ۲۴۰ هزار تومان و قیمت جامدادی نیز ۱۸۰ هزار تومان است.
یعنی تقریباً هزینه یک جامدادی پر کردن دانش آموز شما حدود ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد البته در صورتی که فرزند شما از هر کالا معمولیترین شکل را برگزیند و به سراغ پاک کن عروسکی و مدادتراش خاص و مدادرنگیهای ۲۴ رنگه و خارجی نرود.
قیمت معمولیترین دفتر در شهر بندرعباس نیز ۳۰ هزار تومان است که دانش آموزان در هر حالت به بیش از ۱۰ دفتر نیاز دارند که در سادهترین حالت ممکن ۳۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.
قمقمه برای نگهداریِ آب سرد نیز از دیگر ضروریات مدرسه رفتن در استان هرمزگان است که حداقل قیمت آن در بندرعباس ۳۵۰ هزار تومان است؛ البته قمقه ۳۵۰ هزار تومانی، قمقههایی قدیمی هستند که دیگر میل بچههای امروزی به آنها نمیرود از این رو والدین باید حداقل ۵۰۰ هزار تومان بودجه در این زمینه کنار بگذارند.
دولت با ارائه یارانه خرید لوازم التحریر از دانش آموزان حمایت کند
علی پشتکوهی یکی از فروشندگان لوازم التحریر گفت: دولت باید از دانش آموزان برای تهیه کردن لوازم التحریر و لوازم آغاز سال تحصیلی حمایت کند.
وی افزود: سرمایه گذاری برای آینده دانش آموزان را باید از پایینترین حلقه آموزش آغاز کرد؛ عدالت آموزشی از تهیه کیف و کفش و خودکار و مداد آغاز میشود و تنها با پرداختن به بالای هرمِ آموزش نمیتوان نظام تعلیم و تربیت را متحول کرد.
این فروشنده تأکید کرد: بندرعباس شهر اقتصادی و پویایی است؛ مردم هر طور شده ملزومات خود را تهیه خواهند کرد اما قطعاً دانش آموز بشاگردی با همین راحتی و با این قیمتها به لوازم التحریر دسترسی پیدا نخواهد کرد و باید برای آن هم تدبیری شود.
به این قیمتها باید هزینه سرویس مدارس را نیز که در سال گذشته تقریباً ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود را هم اضافه کنیم که اگر امسال ۲۰ درصد افزایش قیمت ثبت کند باید حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز برای آن کنار بگذاریم که با این احتساب خانوادهای که یک فرزند دانش آموز داشته باشد حداقل باید ۵ میلیون تومان برای اولین ماه سال تحصیلی فرزندش هزینه کند که بخشی از این هزینهها هر ماه تجدید خواهد شد.
