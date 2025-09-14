برنامه خاموشی های شهر زاهدان برای یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۴

۱ مرکزی از پست راه آهن ضلع شرق بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع شرق بلوارجام جم تا نبش مصطفی خمینی با جام جم ۶و۸و۱۰و۱۲ -ضلع غرب بلوار جام جم از مصطفی تا میدان کشاورز وضلع جنوب بلوار کشاورزتا میدان کارگر -انشعاب خیابان سعدی تا چمران شمالی و سعدی ۴- جام جم ۶۲- پهلوانی شمالی کشتارگاه- مجتمع جام جم ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۲ مرکزی بلوار خلیج تا پاسگاه قطار خنجک دو طرف -انشعاب سیلو بزرگ و راه آهن و منطقه پببی و گرانشند و کاشی و بید-منطقه خواجه مسک و شهداد آباد-منطقه منزل آب و لوچو - منطقه پوگی و غریب آباد - کمر بندی کلانتری تا روبه روی شهرک جهاد ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۳ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستارباانشعاب مجتمع سه خانواریها -ضلع شمال بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و انشعاب بهداشت ۱۰- بلوار خرمشهر از میدان مشاهیر تا جنب بانک صادرات هشتاد دستگاه هردو ضلع - انشعاب خیام ۸ و خیابان مدائن وکوهستان پارک و آزادگان غربی از خرمشهر -بلوار آزادگان شرقی با انشعاب خیابان خاتم و مطهری و فرهنگ و فرهاد جنوبی تا نبش مهر ۱۳- مهر ۱۵ تا مدنی و مدنی ۱۲ - ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۴ مرکزی -- - انشعاب سرداران شهید و خیابان مکران تا میدان کوزه و مسجد پیامبر اعظم- ضلع جنوبی بلوار فاضلی تا جنب کارخانه آرد شهرکی- بلوار کوثر و خیابان درمانگاه فاطمة الزهرا - انشعاب خیابان باباطاهر تا نبش بلوار بعثت ۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰

۵ مرکزی از پست راه آهن زمین راه آهن بلوار شاهوزهی تا میدان کشاورز - انشعاب امام خمینی شرقی و سعدی شرقی تا بلوار جام جم - منطقه حسین آباد و شهرک ولایت و کشاورز ۱۴ ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۶ مرکزی تقاطع بلوار جمهوری و بزرگمهر-سایت مجتمع باران ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۷ مرکزی ضلع غربی بلوار دانشگاه با میلان‌های منشعبه تا دانشگاه ۴۷ - ضلع شمالی بلوار جانبازان تا تقاطع بهداشت - خیابان تربیت و کوی انقلاب ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۸ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم - ضلع شرق بلوار جام جم تا نبش خیابان قدس - خیابان قدس سرتاسر-منطقه کوی قدس - خیابان امداد سرتاسر - خیابان چمران تا نبش مصطفی خمینی ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۹ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوارپیامبر اعظم - خیابان ویلا تا تقاطع رضوان-- خیابان پیروزی سرتاسر- بلوار بقیة الله ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۰ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- بلوار پرستار تامقابل بلوار یاس و تقاطع بلوار جمهوری با انشعاب خیابان ۲۰ متری امام حسین-بلوار معلم تا نبش شریفی پناه - ازمیدان عبادی دوطرف بلوار معلم ضلع جنوب تا پارک فرهنگیان و ضلع شمال باانشعاب معلم ۲۴و۲۲و و۱۶و ۸و ۶ تا تقاطع بلوار دانشگاه ۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

۱۱ مرکزی از پست شهدا تامیدان امام حسین ضلع شمال بلوار سیدالشهدا و شریعتی شمالی -شریعتی جنوبی تا فلکه ارکیده -خ مصطفی از شریعتی تا رزمجو مقدم ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۱۲ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-بلوار فرودگاه تا مجتمع ایلیا-بلوار جام جم تا میدان کشاورز - ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۱۳ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستارباانشعاب مجتمع سه خانواریها -ضلع شمال بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و انشعاب بهداشت ۱۰- بلوار خرمشهر از میدان مشاهیر تا جنب بانک صادرات هشتاد دستگاه هردو ضلع - انشعاب خیام ۸ و خیابان مدائن وکوهستان پارک و آزادگان غربی از خرمشهر -بلوار آزادگان شرقی با انشعاب خیابان خاتم و مطهری و فرهنگ و فرهاد جنوبی تا نبش مهر ۱۳- مهر ۱۵ تا مدنی و مدنی ۱۲ - ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۱۴ مرکزی بلوار خلیج تا پاسگاه قطار خنجک دو طرف -انشعاب سیلو بزرگ و راه آهن و منطقه پببی و گرانشند و کاشی و بید-منطقه خواجه مسک و شهداد آباد-منطقه منزل آب و لوچو - منطقه پوگی و غریب آباد - کمر بندی کلانتری تا روبه روی شهرک جهاد ۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

۱۵ نصرت آباد از پست تل سیاه تا کیلومتر ۱۵ زاهدان -انشعاب ناگت و روباهک - انشعاب ایستگاه واویلا و روستای جلال آباد ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۱۶ مرکزی نیروگاه گازی منطقه کامل گلخانه‌های زاهدان و ایستگاه پمپاژ گاز - سیادک و گوربند ۱و۲و۳ ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۱۷ مرکزی دایی اباد-حاجی اباد-چاه رحمان لار-ازادی شمالی-میدان همت اباد ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۱۸ مرکزی پست شهداضلع جنوب بلوار رسالت تامیدان امام خمینی -ضلع شرق بلوار رجایی تا نبش رجایی ۳۴ - انشعابات ۱۶ متری و۲۵ متری ابوذر ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۱۹ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار - خیابان نیلوفر بلوار برق تا نبش بلوار ثارالله جنوبی و انشعاب خیابان بهاران- خیابان آرش جنوبی تا پاستور - خیابان پاستور تا مجتمع اسکان و تقاطع بدر- خیابان بدر سرتاسروانشعاب گلستان غربی و خیابان آرش وبدر ۲۲- ضلع جنوبی بلوارامیرکبیر از بدر تا بلوار مزاری و انشعابات ۱۰ و۶ و۷و۳ و قسمتی از دستغیب ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۲۰ مرکزی ضلع شمالی خیابان امام خمینی غربی تا نبش سرداران شهید با انشعاب خیابان انتظام و فروغ - غدیر شهر ۱۲:۰۰ - ۱۴:۰۰

۲۱ نصرت آباد از پست تل سیاه تا پاسگاه کهورک مسیر جاده نصرت آبادبه بم - انشعاب منطقه گرگ حیدر آباد -منطقه مرغداریهای نصرت آباد -شهر نصرت آباد و محمد آباد و سنجرآباد و زبرآباد-سنتو وچاههای محور شرق -شهرک صنعتی نصرت آباد ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۲۲ مرکزی بلوار خلیج فارس تامیدان دکتر حسابی - بلوار رفسنجانی -بلوار امام حسین ع تا میدان مهرشهر - خیابان نصربا انشعابات و ابوریحان وولایت با انشعابات ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۲۳ مرکزی نیروگاه گازی ضلع شمال جاده چشمه تا میدان پرستار -ضلع شمال بلوار بهداشت تا نبش بلوار مزاری با انشعاب ثارالله جنوبی وپوریا - ضلع غرب بلوار مزاری تا میدان دفاع مقدس -انشعاب بلوار جهانزاده تا پشت داد گستری زاهدان- انشعاب خیابان امام موسی کاظم غربی و گلستان غربی تا دستغیب-انشعاب امیر کبیر ۲ و ۴- بلوار آزادگان انشعاب ۷و ۱۰ تا کمیته امداد بلوار ثارالله ۱۲:۱۵ - ۱۴:۱۵

۲۴ مرکزی دایی اباد-بلوار کلات -باقری شمالی-مجدیه ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۲۵ مرکزی بلوار میرحسینی -خ امام از فلکه شرکت نفت تا تقاطع بهشتی ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۲۶ مرکزی بلوار خلیج تا میدان دکترحسابی - خیابان پیام نور -ضلع غرب بلوار بزرگمهر تا تقاطع دانشجو- بلوار دانشجو از بزرگمهر تا نبش شریفی پناه و انشعابات - خیابان دانش از دانشجو تا دانش ۲۲ مجتمع نسیم- دانشجو ۶۲- انشعاب خیابان شهید برفی تا مجتمع گراناز ۱۴:۰۰ - ۱۶:۰۰

۲۷ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال لاهوری تامیدان خاتم-ضلع غرب بلوار جام جم تا نبش مصطفی خمینی - خیابان مصطفی از جام جم تا نبش رزمجو مقدم با انشعابات - خیابان حسین بر از چمران تا باقری ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۲۸ مرکزی خیابان امام خمینی از سینما فرهنگ تا تقاطع خیابان بهشتی-انشعاب خیابان طالقانی به سمت خیابان سعدی-پست زمینی شهرداری امام ۴۹-پ ست زمینی امام جعفر صادق به سمت رستوران گیلان-پست زمینی بانک تجارت-پاساژ خاور-دولاین تقاطع امام و امیرالمومنین-پست زمینی پاساژ حیدری و فردوسی. ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۲۹ مرکزی پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع جنوب بلوار یادگار امام تا میدان راه -ضلع شرق بزرگراه شهید کلانتری تاپل شهرک گاوداران -انتهای غربی خیابان امام خمینی و بلوار فاضلی تا تقاطع بلوار انقلاب - ضلع جنوب خیابان امام خمینی غربی تا تقاطع بلوار مزاری - انشعاب بلوار ثارالله تاخیابان سیدجمال و تختی- بلوار انقلاب از خیابان امام خمینی تا نبش پاستور و انشعابات ۱۹ و۱۷ و۱۵ و۱۳و ۱۱و خیابان قائم ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۳۰ مرکزی پست امام علی بلوار خلیج فارس تا بلوار شهید رنجوری و انتهای بلوار بزرگمهر جنوبی- ضلع شرق بلوار بزرگمهر سرتاسر تا بلوار جانبازان -ضلع جنوبی بلوار جانبازان از دانشگاه تا نبش جانبازان ۱۳ با انشعابات ۱۴:۱۵ - ۱۶:۱۵

۳۱ مرکزی ضلع غرب بلوار بزرگمهر از تقاطع دانشجو تا خیابان دانش با انشعاب بزرگمهر ۳۶و۲۸ - خیابان دانش از دانشگاه تا تقاطع دانشجو و انشعاب دانش ۸ و۱۵و۱۳ و ۱۲و ۱۰ تا نبش معلم ۹ ۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰

۳۲ مرکزی از پست راه آهن ضلع غرب بلوار اقبال تا مهر شهر - مجموعه کامل مهر شهر - ازپست راه آهن تا بلوار ۲۲ بهمن زیباشهر و منازل سه خانواری در بلوار اصلی مهرشهر ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۳۳ مرکزی ۱۸ متری گل‌ها و انشعابات - بلوار پرستار سرتاسر- خیابان امام حسین - خیابان فرهنگ ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۳۴ مرکزی پست امام علی ضلع شرق بلوار بزرگمهر تا تقاطع جمهوری - بلوار جمهوری تا جمهوری ۳ - چاه‌های مصلی المهدی - خیابن دانش از ۲۴ تا ۳۸ - خیابان مسجد ولی عصر-بخشی از بلوار فرهنگ - ۱۶:۱۵ - ۱۸:۱۵

۳۵ مرکزی بلوار پیامبر اعظم تا نبش خیابان پیروزی- خیابان شورا سرتاسر - خیابان البرزجنوبی با انشعابات - خیابان نصر شمالی-خیابان سهروردی با انشعابات-خ مرصاد ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۳۶ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی - مسیل رود خانه شمال روستای دایی آباد تا ابتدای شهرک کامبوزیا ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۳۷ مرکزی منطقه روغنی - منطقه چشمه -منطقه جوانتل تا زرگلی- منطقه خیرآباد پلکی- منطقه شورچاه - منطقه اسلام آباد و دشت مل و حصاروئیه ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۳۸ مرکزی نیروگاه گازی ضلع جنوب جاده چشمه تا میدان پرستار- ضلع جنوب بلوار بهداشت تا میدان مشاهیر و تا تقاطع خیابان توحیدهردو ضلع- خیابان توحید تا خیابان خیام - خیابان خیام از خیام ۸ تا جنب آزمایشگاه مهران - انشعاب خیابان غدیر شمال وجنوب تا تقاطع خیابان مهر و مدنی ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۳۹ مرکزی پست شهدا ضلع جنوب بلواررسالت تا نبش هیرمند - خیابان سید قطب تا نبش میرحسینی - ضلع شمال بلوار میرحسینی تا بلوار رجایی - انشعاب کوچه بولاغی و سیستان تا نبش سلمان فارسی- انشعاب کوچه معینی تبار و هنرستان تا هیرمند شمالی ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۴۰ مرکزی+ نصرت آباد پست غرب ضلع غرب بلوار طباطبایی تا میدان امام خمینی - ضلع شمال بلوار یادگار امام تا میدان راه - مسیر جاده بم تا هنگ مرزی- انشعاب هامون ثمر و مرغداریها - میدان میوه هامون ثمر تا پمپ بنزین محمد رسول الله و شرکت گاز-منطقه سیادک و دهکده گاوداران و روستاهای کالیکه و دوربن وپمپ بنزین محمد رسول الله -انشعاب جنب ایران خودرو و بنیاد مسکن - انشعاب فاز دو تاکسیرانی- مسیر جاده بم تا هنگ مرزی وباغ خاتم و پادگان شفیع پور - انشعاب مرغداریها و کشتارگاه نسیم طیور - باغ زیتون و کیلومتر ۱۵ زاهدان - بم ۱۸:۰۰ - ۲۰:۰۰

۴۱ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام حسین و میدان کارگر- -ضلع شرق بلوار آزادی از میدان کارگر تا سازمان بازرسی - ضلع شمال بلوار کشاورز تا میدان کشاورز - انشعابات باقری شمالی تا حمام کهنه و پیر بخش هردو ضلع با تمام انشعابات پیربخش ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۴۲ مرکزی پست غرب ضلع شرق بلوار طباطبایی تا فلکه سیلو - خیابان امام خمینی از فلکه سیلو تا میدان ۱۵ خرداد- انشعاب خیابان سرباز و ضلع غرب بلوار رجایی از میدان امام تا مسیل ۲۵ متری ابوذر-انشعاب طباطبایی ۱۴- بلوار میرحسینی از تقاطع بلوار طباطبایی تا بلوار رجایی هردو ضلع- ضلع غرب بلوار رجایی از میرحسینی تا درب امور برق دو زاهدان - خیابان سعدی از بلوار طباطبایی تا تقاطع بلوار رجایی- انشعاب طباطبایی ۲ ۱۸:۱۵ - ۲۰:۱۵

۴۳ مرکزی پست شهدا ضلع شمال بلوار رسالت تا میدان امام خمینی و کوچه‌های بذر -مسیل رودخانه شمال روستای دایی آباد تا روستای همت آباد -شهرک پرسپولیس - خیابان مجدیه سرتاسر ضلع غرب - انشعاب آزادی ۳۸ و مجدیه ۱۵ و ۳۳ ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵

۴۴ مرکزی از پست راه آهن مجموعه کامل فرودگاه وتکن هوانیروز-ضلع شرق بلوار اقبال مجتمع هوانیروز- بلوار شاهوزهی تا نبش مصطفی خمینی شرقی - انشعاب جام جم ۱۶ و ۲۰- انشعاب مصطفی خمینی شرقی (کریم آباد) تا نبش بلوار جام جم با انشعابات ۲۰:۱۵ - ۲۲:۱۵