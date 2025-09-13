  1. استانها
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

مزایده اموال منقول در لرستان برگزار می‌شود

خرم‌آباد - مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان از برگزاری مزایده اموال منقول در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سبزوار امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: مزایده ۶۵۸ اموال منقول از تاریخ ۱۴۰۴.۰۶.۲۳ آغاز و تا ۱۴۰۴.۰۶.۲۷ ادامه دارد متقاضیان شرکت در مزایده بعد از ثبت‌نام در سامانه ستاد ایران و اخذ امضا الکترونیک از دفاتر ثبت‌اسناد رسمی کشور، برای مشاهده کالاهای مطرح در مزایده به سامانه ستاد ایران و سایت اموال تملیکی مراجعه کنند.

وی گفت: در این مزایده انواع تنه موتورسیکلت ضایعاتی و انواع لوازم خودرو مطرح شده است.

مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: برای ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران، متقاضیان موظف هستند معادل هفت درصد مبلغ پایه برای هر ردیف، سپرده به‌صورت الکترونیک پرداخت یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر تحویل اداره کل اموال تملیکی دهند.

