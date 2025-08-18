به گزارش خبرنگار مهر، علی سبزوار امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: مزایده ۲۹۳ اموال منقول از تاریخ ۱۴۰۴.۰۵.۲۹ آغاز و تا ۱۴۰۴.۰۶.۰۵ ادامه دارد متقاضیان شرکت در مزایده بعد از ثبتنام در سامانه ستاد ایران و اخذ امضا الکترونیک از دفاتر ثبتاسناد رسمی کشور، برای مشاهده کالاهای مطرح در مزایده به سامانه ستاد ایران و سایت اموال تملیکی مراجعه کنند.
وی گفت: در این مزایده انواع لوازمخانگی، پارچه، چرخخیاطی، کالای صادراتی شامل سیگار و… مطرح شده است.
مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: برای ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد ایران، متقاضیان موظف هستند معادل هفت درصد مبلغ پایه برای هر ردیف، سپرده بهصورت الکترونیک پرداخت یا ضمانتنامه بانکی معتبر تحویل اداره کل اموال تملیکی دهند.
