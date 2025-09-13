۳ میلیون و ۳۸۳ هزار تن محصول در بورس کالا معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر بنابر اعلام بورس کالای ایران، در معاملات هفته گذشته بازار فیزیکی بورس کالای ایران ۳ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۹۱۸ تن انواع محصول به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان دادوستد شد.

بر اساس این گزارش هفته گذشته تالار صنعتی بیشترین حجم معامله را به خود اختصاص داد به طوری که در این تالار یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۷۷۴ تن محصول به ارزش ۳۰.۷ هزار میلیارد تومان فروخته شد. در این تالار ۵۸۷ هزار و۴۴۹ تن فولاد، ۵۰۵ هزار تن سنگ آهن، ۲۶۳ هزار و ۶۵۰ تن آهن اسفنجی، ۸ هزار و ۹۶۵ تن مس، ۶ هزار و ۵۰ تن آلومینیوم، ۴۰۰ تن روی، ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن و ۲۴ تن کنسانتره فلزات گران بها معامله شد.

در هفته گذشته تالار حراج همزمان هم شاهد معامله یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۶۳ تن سیمان به ارزش بالغ بر ۲.۶ هزار میلیارد تومان بود.

همچنین در تالار صادراتی کیش ۱۲۲ هزار و ۵۷۴ تن محصول به ارزش ۳.۱ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۱ هزار و ۹۶۴ تن قیر و ۶۱۰ تن عایق رطوبتی خریدار داشت.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۲۱۰ هزار و ۱۹۷ تن محصول به ارزش ۹.۹ هزار میلیارد تومان شامل ۱۲۶ هزار تن وکیوم باتوم، ۱۰۱ هزار و ۹۷۴ تن مواد پلیمری، ۴۹ هزار تن لوب کات، ۳۸ هزار و ۲ تن مواد شیمیایی، ۱۹ هزار و ۶۲۵ تن گوگرد، ۸ هزار و ۴۴۵ تن قیر، ۵ هزار و ۷۱ تن روغن و ۴۲۰ تن گازها و خوراک‌ها فروخته شد.

هفته گذشته تالار فرعی نیز شاهد دادوستد ۲۵ هزار و ۴۸۶ تن انواع محصول به ارزش ۱.۵ هزار میلیارد تومان بود.

تالار کشاورزی نیز در هفته گذشته میزبان دادوستد ۵۸ کیلوگرم زعفران به ارزش ۶.۲ میلیارد تومان بود.