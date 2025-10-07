عرضه ۸۹۱ هزار تن محصول در بورس کالا؛ از سیمان و گندله تا گوگرد و قیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ تالارهای مختلف بورس کالای ایران میزبان عرضه گسترده انواع محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمی و صادراتی هستند؛ از قیر و سیمان تا گندله سنگ‌آهن و کلینکر در تالار صادراتی، از ورق فولادی و مس تا سنگ‌آهن و آلومینیوم در تالار صنعتی، و از مواد پلیمری و لوب‌کات تا قیر و گوگرد در تالار پتروشیمی، حجم بالایی از کالاها روی تابلو عرضه می‌شود. همچنین تالار سیمان، تالار حراج باز و تالار فرعی نیز با عرضه هزاران تن انواع کالا، سبد متنوعی را پیش روی خریداران قرار داده‌اند.

در تالار صادراتی قرار است ۲۷۱ هزار و ۹۴۳ تن محصول شامل ۹۴ هزار و ۳۳۵ تن قیر، ۷۱ هزار تن سیمان، ۷۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۳۵ هزار تن کلینکر، یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و ۱۰۰ تن فرآورده های نفتی روی تابلو برود و از بستر بورس کالا صادر شود.

امروز ۲۷۱ هزار و ۸۳۴ تن انواع محصول شامل ۱۸۲ هزار و ۵۸۰ تن ورق فولادی، ۱۸ هزار و ۴۹ تن مقاطع طویل فولادی، ۲۰ هزار تن سنگ آهن، ۶۵۰ تن آلومینیوم و ۵۵۵ تن مس نیز در تالار صنعتی عرضه می شود.

همچنین ۲۳۲ هزار و ۱۵۸ تن سیمان به روش حراج همزمان در تالار سیمان عرضه می شود.

امروز قرار است ۱۰۰ هزار و ۹۲۰ تن محصول شامل ۶۴ هزار و ۲۲۰ تن مواد پلیمری، ۲۰ هزار تن لوب کات، ۹ هزار و ۲۰۰ تن قیر و ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی عرضه شود.

تالار حراج باز عرضه ۳ هزار و ۹۴۴ تن محصول شامل ۳ هزار و ۹۴۴ تن مواد شیمیایی و ۲۴ تن کنسانتره فلزات گران بها است.

امروز تالار فرعی میزبان عرضه ۱۰ هزار و ۴۰۲ تن مواد پلیمری، ضایعات، فولاد، چوب، منیزیم و نقره است.