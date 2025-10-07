  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

عرضه ۸۹۱ هزار تن محصول در بورس کالا؛ از سیمان و گندله تا گوگرد و قیر

عرضه ۸۹۱ هزار تن محصول در بورس کالا؛ از سیمان و گندله تا گوگرد و قیر

امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ تالارهای مختلف بورس کالای ایران میزبان عرضه گسترده انواع محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمی و صادراتی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ تالارهای مختلف بورس کالای ایران میزبان عرضه گسترده انواع محصولات صنعتی، معدنی، پتروشیمی و صادراتی هستند؛ از قیر و سیمان تا گندله سنگ‌آهن و کلینکر در تالار صادراتی، از ورق فولادی و مس تا سنگ‌آهن و آلومینیوم در تالار صنعتی، و از مواد پلیمری و لوب‌کات تا قیر و گوگرد در تالار پتروشیمی، حجم بالایی از کالاها روی تابلو عرضه می‌شود. همچنین تالار سیمان، تالار حراج باز و تالار فرعی نیز با عرضه هزاران تن انواع کالا، سبد متنوعی را پیش روی خریداران قرار داده‌اند.

در تالار صادراتی قرار است ۲۷۱ هزار و ۹۴۳ تن محصول شامل ۹۴ هزار و ۳۳۵ تن قیر، ۷۱ هزار تن سیمان، ۷۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۳۵ هزار تن کلینکر، یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی و ۱۰۰ تن فرآورده های نفتی روی تابلو برود و از بستر بورس کالا صادر شود.

امروز ۲۷۱ هزار و ۸۳۴ تن انواع محصول شامل ۱۸۲ هزار و ۵۸۰ تن ورق فولادی، ۱۸ هزار و ۴۹ تن مقاطع طویل فولادی، ۲۰ هزار تن سنگ آهن، ۶۵۰ تن آلومینیوم و ۵۵۵ تن مس نیز در تالار صنعتی عرضه می شود.

همچنین ۲۳۲ هزار و ۱۵۸ تن سیمان به روش حراج همزمان در تالار سیمان عرضه می شود.

امروز قرار است ۱۰۰ هزار و ۹۲۰ تن محصول شامل ۶۴ هزار و ۲۲۰ تن مواد پلیمری، ۲۰ هزار تن لوب کات، ۹ هزار و ۲۰۰ تن قیر و ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی عرضه شود.

تالار حراج باز عرضه ۳ هزار و ۹۴۴ تن محصول شامل ۳ هزار و ۹۴۴ تن مواد شیمیایی و ۲۴ تن کنسانتره فلزات گران بها است.

امروز تالار فرعی میزبان عرضه ۱۰ هزار و ۴۰۲ تن مواد پلیمری، ضایعات، فولاد، چوب، منیزیم و نقره است.

کد خبر 6614300
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها