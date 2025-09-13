بانک تجارت پیشرو در کسب درآمد از محل ارائه خدمات بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، محمد شیریجیان با قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان این بانک اظهار امیدواری کرد که پیشرو بودن و روزآمدی بانک تجارت در عرصه فناوری‌های نوین مالی تداوم داشته باشد.

محصولات کارآمد بانک تجارت در حوزه تامین مالی زنجیره‌ای

عضو هیئت‌عامل بانک مرکزی گفت: موضوع فناوری‌های نوین مالی، خصوصاً موضوع تامین مالی زنجیره‌ای یکی از رویکردهای جدی بانک مرکزی به‌عنوان مقام تنظیم‌گر و سیاست‌گذار پولی کشور است و خوشبختانه بانک تجارت در این عرصه پیشرو بوده و محصولات کارآمدی را در حوزه تامین مالی زنجیره‌ای طراحی کرده است و مشتریان بانک به‌خوبی از این ظرفیت بهره‌مند شده‎اند.

وی خاطرنشان کرد: این ابزارها و رویکرد نوین آثار مثبت اقتصادی جدی در عرصه تامین مالی داشته و ما هم در بانک مرکزی روی توسعه این ابزارها تمرکز کرده‌ایم. تامین مالی زنجیره‌ای از این جهت مهم است که می‌تواند آثار مثبتی روی کسب‌وکار شبکه بانکی داشته باشد.

شیریجیان با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور را سیستم بانکی عهده‌دار است یادآور شد: اگر این تامین مالی به بهای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باشد با کیفیت نیست و به واسطه آثار تورمی، قدرت این نوع تامین مالی تنزل پیدا می‌کند.

تامین مالی با حداقل آثار تورمی باشد

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی حتماً باید یک طرح نو و مسیر متفاوتی را طراحی کنیم که همچنان شبکه بانکی بتواند به نقش‎آفرینی خود در تامین مالی اقتصاد کشور ادامه دهد و در عین حال حداقل آثار تورمی را داشته باشد. ماهیت تامین مالی زنجیره‌ای عمدتاً برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست و اساساً کارکرد اصلی بانک‌ها در نظام تامین مالی در بسیاری از کشورها موضوع تامین سرمایه در گردش است و خیلی درگیر تامین مالی طرح‌های بلند مدت نمی‌شوند.

شیریجیان ادامه داد: در اقتصاد کشور ما موضوع کنترل نقدینگی بسیار مهم است و هر چقدر گردش پول به سمت بخش‌های مولد اقتصادی برود، منجر به تولید بیشتری در اقتصاد خواهد شد. ولی اگر این حجم از منابع به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا کند آثار خود را از دست خواهد داد. پس باید در نظام تامین مالی ابزارهایی را تعریف کنیم که حداکثر منابع اقتصادی و حداکثر چرخش نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصادی اتفاق بیفتد.

وی افزود: تامین مالی زنجیره‌ای چشم‌انداز روشنی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است؛ چرا که هم از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و هم امکان نظارتی دقیق‌تر و موثرتر را فراهم می‌کند و این رویکرد می‌تواند گامی مهم در جهت ارتقای سلامت و کارآمدی نظام تامین مالی کشور باشد.

تقدیر از تیم مدیریتی بانک تجارت

وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره داشت: بانک تجارت به واسطه تیم مدیریتی خوب خود قطعاً یکی از بانک‌های بسیار توانمند کشور بوده و در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تامین مالی زنجیره‌ای پیشگام است که جای قدردانی دارد. توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک وظیفه برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی نیز با توجه به تکلیف قانونی و اشرافی که روی این حوزه دارد درصدد است که این ابزار را جذاب‌تر کند. از همکاران شبکه بانکی هم انتظار داریم که نسبت به استفاده از این ابزارها توجه ویژه داشته باشند و مشتریان را نیز متقاعد کنند.

شیریجیان در خاتمه به محصولات طراحی شده توسط بانک تجارت در حوزه تامین مالی هم اشاره داشت و افزود: واقعیت این است که بانک تجارت به‌عنوان بانکی پیشرو از محل ارائه خدمات بانکی مطلوب، کسب درآمد کرده و جریان مالی خود را صرفاً از محل اعطای تسهیلات مدیریت نمی‌کند. امیدواریم بانک تجارت الگویی برای شبکه بانکی و منشا خیر برای مردم و اقتصاد کشور باشد.