  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

دستگیری موبایل‌قاپ خشن سابقه دار در اتوبان صدر

دستگیری موبایل‌قاپ خشن سابقه دار در اتوبان صدر

سارق سابقه‌داری که با چاقو به کیف‌قاپی در اتوبان صدر و محله‌های شمال تهران اقدام می‌کرد، توسط مأموران کلانتری تجریش در عملیات گشت‌زنی دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود زندی، سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، اعلام کرد: در روز پانزدهم شهریورماه، پس از وقوع سرقت کیف‌قاپی و تهدید شهروندان با سلاح سرد در حوالی اتوبان صدر، عملیات دستگیری سارقان توسط مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش آغاز شد.

وی افزود: مأموران در قالب گشت‌زنی نامحسوس در همان منطقه حضور داشتند که در جریان عملیات، فردی اقدام به موبایل‌قاپی کرد و تلاش کرد فرار کند، اما با هوشیاری نیروها، متهم بلافاصله شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ زندی تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک عدد چاقوی سلاخی و دو دستگاه گوشی سرقتی کشف شد. متهم که سابقه چندین سرقت دارد، در همان محل به جرم خود اعتراف کرد و پس از انتقال به کلانتری، با هماهنگی مراجع قضایی تحت بازجویی قرار گرفت.

وی همچنین گفت: متهم در تحقیقات اولیه به انجام چندین کیف‌قاپی در محله‌های قیطریه و کریمی و سرقت‌های مشابه دیگر اعتراف کرد. با توجه به سوابق کیفری و سابقه زندان این فرد، شناسایی و دستگیری همدستان فراری و مال‌خران در دستور کار پلیس است و تحقیقات برای کشف جرایم احتمالی و یافتن مالباختگان ادامه دارد.

کد خبر 6587772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها