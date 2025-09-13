به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی گفت: بامداد ۱۹ خرداد امسال، از طریق بازپرس ویژه قتل یک فقره مجروحیت منجر به قتل و فوت فرد مجروح در بیمارستان به اکیپ بررسی صحنه قتل و کارآگاهان اداره دهم این پلیس اعلام شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان اداره دهم بلافاصله به همراه تیم بررسی صحنه جرم مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در سردخانه بیمارستان حاضر، جسد مردی ۳۸ ساله متأهل، (سارق کیف قاپ) پیچیده شده در ملحفه بیمارستانی مشاهده شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه آثار یک جراحت در سمت چپ گردن مشهود بود و حسب دستور قضائی جسد برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد که متعاقباً مشخص شد یک ساعت پیش مقتول با موتورسیکلت به میدان محمدیه مراجعه که با راننده و ترک نشین یک دستگاه موتورسیکلت دیگر درگیر و بر اثر اصابت چاقو به گردن مصدوم شده و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت شده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی گفت: کارآگاهان اداره دهم در ادامه تحقیقات نامحسوس ادامه داشت تا اینکه در نهایت نتیجه داد و متهم در ۲۳ تیرماه شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های انجام شده اظهار داشت که شب حادثه به همراه دوستش در میدان محمدیه متوجه شده که ۲ زورگیر در حال سرقت از یک شهروند هستند که برای کمک به شهروند مذکور با سارقان درگیر شده که در نهایت طی این درگیری به ضرب سلاح سرد یکی از سارقان را مجروح کرده است اما نمی دانسته که وی به قتل می‌رسد.

سرهنگ نثاری افزود: به این ترتیب با اقرار صریح متهم به جرم خود و پس از انجام تحقیقات تکمیلی حسب دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمدی به زندان معرفی شد.