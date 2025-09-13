دستگیری باند سرقت جواهرات بانوان در متروی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو گفت: با شکایت‌های مکرر شهروندان و با تلاش شبانه روزی مأموران و اجرای عملیات ضربتی، اعضای باند حرفه‌ای که طلا و جواهرات بانوان را در ایستگاه مترو به سرقت می‌بردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه افزود: اموال کشف شده از سارقین طلا و جواهرات و تعدادی سکه طلا که جمعاً به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو بیان داشت: این عملیات باعث افزایش امنیت مسافران و کاهش جرایم مشابه در شبکه مترو شده و برخورد قاطع با سارقان ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، سریعاً با شماره‌های اضطراری تماس بگیرند تا از وقوع سرقت جلوگیری شود.