۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

دستگیری باند سرقت جواهرات بانوان در متروی تهران

فرمانده یگان انتظامی مترو از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که طلا و جواهرات بانوان را در ایستگاه‌های مترو به سرقت می‌بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو گفت: با شکایت‌های مکرر شهروندان و با تلاش شبانه روزی مأموران و اجرای عملیات ضربتی، اعضای باند حرفه‌ای که طلا و جواهرات بانوان را در ایستگاه مترو به سرقت می‌بردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه افزود: اموال کشف شده از سارقین طلا و جواهرات و تعدادی سکه طلا که جمعاً به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده یگان انتظامی مترو بیان داشت: این عملیات باعث افزایش امنیت مسافران و کاهش جرایم مشابه در شبکه مترو شده و برخورد قاطع با سارقان ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، سریعاً با شماره‌های اضطراری تماس بگیرند تا از وقوع سرقت جلوگیری شود.

کد خبر 6587943

