به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی و عربده کشی اراذل اوباشی در مهرآباد تهران دریافت که مأموران پس از دریافت خبر سریعاً پیگیری را در دستور کار خود قرار دادند.

در ادامه مأموران پس از بررسی خبر و انجام تحقیقات خود عامل اصلی این درگیری که از اوباش منطقه بوده را شناسایی کردند. مشخص شد این فرد شرور با عربده کشی قصد برهم زدن نظم و امنیت شهروندان را داشته که با ایجاد رعب و وحشت و قمه کشی سریعاً از محل متواری شده بود.

مأموران پس از شناسایی مخفیگاه و هماهنگی قضائی طی عملیاتی این شرور را در مخفیگاهش واقع در مهرآباد دستگیر کردند در پایان متهم متهم دستگیر شده در اعترافات خود علت این شرارت را خصومت شخصی و قدرت نمایی در منطقه اعتراف نمود که پس از تکمیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: پلیس اجازه جولان اوباش و آسیب به مردم را نخواهد داد.