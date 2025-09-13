ترکیب تیم ملی تکواندو برای بازی های اسلامی کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندو دوم شهریورماه برگزار و طی آن ترکیب نهایی ابن تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و بازی‌های کشورهای اسلامی مشخص شد.

البته در تیم اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی تکلیف نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی احمدی مشخص نشد. کادر فنی به این تکواندوکار دو هفته مهلت داد تا با رفع آسیب دیدگی در مسابقه انتخابی شرکت کند. این دیدار انتخابی برای معرفی نماینده کشورمان در این وزن جهت حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی صبح امروز (شنبه ۲۲ شهریور) برگزار شد.

در این مسابقه که با نظارت مستقیم کادر فنی تیم ملی انجام شد، علی احمدی و علی نجفی دو مدعی اصلی این وزن برابر هم قرار گرفتند و در نهایت علی احمدی موفق شد با کسب پیروزی در این مبارزه سهمیه حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی را از آن خود کند. وی مدال طلای دوره قبل بازی‌های کشورهای اسلامی را در کارنامه دارد.

با این نتیجه، علی احمدی به عنوان نماینده وزن ۸۷- کیلوگرم راهی بازی‌های کشورهای اسلامی خواهد شد که آبان ماه سال جاری در عربستان سعودی برگزار می‌شود.

در کنار احمدی تیم ملی ایران با ترکیب امیر محمدی نصیر احمدی، علی اصغر علی مرادیان، حامد اصغری، علی خوش روش و امیر رضا صادقیان نیز به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام خواهد شد.