تکلیف قهرمان لیگ برتر تکواندو نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر نوجوانان باشگاه‌های کشور در گروه دختران تحت عنوان گرامیداشت «شهیده خبرنگار فرشته باقری» پس از چهار هفته رقابت ۱۸ تیم و ۱۰۳ تکواندوکار آزاد با قهرمانی بارمان ابزار یراق توسن به پایان رسید.

شاگردان خلیل ارجمندی با ۶۴۸ امتیاز عنوان نخست را کسب کرده و جام قهرمانی را بالای سر بردند. دلتا بنادکوکی با ۴۹۶ امتیاز نایب قهرمان شد و موفقیت البرز هم با ۴۱۴ امتیاز در جای سوم ایستاد. تیم‌های تکاوران با ۳۱۸ و آکادمی آترا با ۲۵۲ امتیاز خانه چهارم و پنجم جدول را به خود اختصاص دادند.

در پایان این رقابت‌ها پرنیان ساکی از تکاوران عنوان بهترین تکواندوکار فصل را به خود اختصاص داد. شیما خلیل ارجمندی سرمربی توس به عنوان بهترین مربی و فرزانه نصرتی از مس سونگون به عنوان بهترین سرپرست معرفی شدند. جام اخلاق هم به تیم تکاوران اهدا شد. شبنم روان پور و زینب نوری هم به عنوان بهترین داوران انتخاب و معرفی شدند.

نتایج اوزان مختلف در هفته پایانی

در پایان روز نخست و در وزن ۴۲- کیلوگرم مانترا پیمان خواه از بارمان ابزار و یراق توسن در مبارزه نهایی نگار صادقی از بازرگانی دلتا بناد کوکی را شکست داد و قهرمان شد. صادقی به نشان نقره رسید و مدال برنز این وزن به صورت مشترک به هستی نظری (بازیکن آزاد) و روژینا باقری از «اچ اسپرت» رسید.

نگار مظفری و و کوثر اوجاقلو هر دو از بارمان ابزار یراق توسن به دیدار نهایی وزن ۴۴- کیلوگرم راه پیدا کردند که مظفری طلا و اوجاقلو به مدال نقره دست پیدا کردند. پرنیان ساکی از «مدیر ماجراجو» که سه طلای هفته‌های قبل را در اختیار داشت، به همراه مهتا نسل سراجی از موفقیت البرز هم به صورت مشترک سوم شده و برنز گرفتند.

در وزن ۴۶- کیلوگرم، مهسا مختاری که به عنوان بازیکن آزاد در مسابقات شرکت کرده بود در مبارزه پایانی ماهک عبدالمالکی از بازرگانی دلتا بنادکوکی را شکست داد و طلا گرفت. عبدالمالکی نقره گرفت و مدا برنز هم به ستایش شهبازی از موفقیت البرز و سارا لطفی از توسن رسید.

طلای وزن ۴۹- کیلوگرم را فاطمه باقرزاده از مس سونگون ورزقان با برتری مقابل ملودی قربان پور (بازیکن آزاد) به خود اختصاص داد. قربان پور نقره گرفت. از ریحانه جمالی از آکادمی نعمتی که هفته قبل طلا گرفته بود به همراه هستی زهرایی از تکاوران هم روی سکوی سوم ایستاده و برنز گرفتند.

در وزن ۵۲- کیلوگرم روژان گودرزی از مدیر ماجراجو و ساینا علیپور از بارمان ابزار و یراق توسن با شکست همه رقبا راهی دیدار نهایی شدند که گودرزی با برتری در این مبارزه به مدال طلا دست یافت و علیپور هم نقره گرفت. نارینا خیاط که هفته گذشته برای بناد کوکی طلا گرفته بود، این هفته به همراه فاطمه زهرا علی آبادی به مدال برنز دست یافتند.

دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم را محبوب عنایتی از آکادمی آترا و پریسا سادات حسینی از دلتا بناد کوکی برگزار کردند که عنایتی طلا گرفت و حسینی هم روی سکوی نایب قهرمان ایستاد. آریانا پیامنی از مهستان و درسا ویسی (بازیکن آزاد) به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند.

در وزن ۵۹- کیلوگرم و مبارزه نهایی روژان صوفی از بارمان ابزار و یراق توسن که هفته پیش نقره گرفته بود، با برتری برابر پریسا پوراقبال از آکادمی نعمتی به نشان طلا دست پیدا کرد. پوراقبال نایب قهرمان شد و مدال برنز مشترک هم به صبا خلیلی از موفقیت البرز و روژان زارعی از مهستان تعلق گرفت.

زهرا محمدی نیا از بارمان ابزار و یراق توسن و الینا رستمیان از دلتا بناد کوکی با برتری مقابل حریفات خود همانند هفته سوم راهی دیدار نهایی وزن ۶۳- کیلوگرم شدند که این بار رستمیان شکست هفته قبل را جبران کرد و طلا گرفت و محمدی نیا هم به نشان نقره دست یافت ساناز دادوران از موفقیت البرز و بازان نعمتی از تکاوران هم به صورت مشترک سوم شدند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم نگین عزیزی و ارنیکا شمسی زاد از بارمان ابزار و یراق توسن مدال‌های طلا و نقره را به خود اختصاص دادند. پرنیا الکن هیأت تکواندو گیلان و حلما حیدرزاده از آرشاک نوشهر صاحب مدال برنز مشترک شدند

الینا علیپور از تکاوران در مبارزه نهایی وزن ۶۸+ کیلوگرم زهرا اقاقیا از موفقیت البرز را از پیش رو برداشت و طلا گرفت. اقاقیا به نشان نقره دست پیدا کرد و سارا سادات طباطبایی از توسن و صدیقه عموزاده از هیأت تکواندو استان گیلان هم مدال برنز را کسب کردند.