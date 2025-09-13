مختومه شدن ۲۰۰ میلیارد تومان پرونده زندانیان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدی پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از کسب رتبه نخست این استان در زمینه «رضایت شاکیان» در سطح کشور طی سال گذشته خبر داد و افزود: در این راستا ۲۰۰ میلیارد تومان از پروندههای زندانیان مختومه و تعدادی از آنان با رضایت شاکیان آزاد شدند.
وی با اشاره به فعالیتهای گسترده در حوزه اصلاح و تربیت زندانیان، افزود: از این مبلغ، بیش از ۱۰۹ میلیارد ریال با رضایت شاکیان و همکاری نیکوکاران حل و فصل شده است.
عبدی با بیان اینکه جشنهای گلریزان در تمام شهرستانهای استان برگزار شده، اظهار کرد: هدف اصلی از این مراسمها، آزادسازی زندانیان و کمک به خانوادههای آنان است.
وی اظهار کرد: هفته گذشته، در اقدامی خیرخواهانه و با همکاری انجمن حمایت از زندانیان، دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب این انجمن واریز شد که برای کمک به خانوادههای زندانیان نیازمند هزینه خواهد شد.
مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی گفت: این اقدامات در راستای تأمین عدالت و اصلاح زندانیان انجام شده و استان در سالهای اخیر گامهای بسیار خوبی در زمینه آزادسازی زندانیان و کاهش مشکلات اجتماعی مربوط به آنان برداشته است.
نظر شما