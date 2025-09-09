آزادی ۲۳ زندانی خراسان جنوبی با پویش «به عشق پیامبر (ص) می بخشم»

غلامرضا حسین پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر (ص) پیامبر پویش «به عشق پیامبر (ص) می بخشم» در خراسان جنوبی در حال اجرا است.
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی بیان کرد: در قالب این پویش تاکنون ۲۳ زندانی جرائم غیر عمد آزاد شدهاند و هنوز این پویش ادامه دارد و امیدواریم تا پایان شهریور بتوانیم تعداد بیشتری را آزاد کنیم.
حسین پور گفت: روز شنبه در شهرستان دارالتقریب درمیان هم گلریزانی در قالب همین پویش برگزار خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ۸۹ زندانی جرائم غیر عمد وجود دارد، اظهار کرد: عزیزان خیر کمکهای خود برای شرکت در این پویش را میتوانند به شماره حساب ستاد مردمی دیه استان ۰۱۰۶۳۴۱۹۷۵۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸ واریز کنند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: با کمک خیرین و کمکهای ستاد دیه تاکنون افراد زیادی که به دلایل جرائم غیر عمد در زندان بودهاند که امیدواریم این مسیر پربرکت همچنان ادامه داشته باشد.
حسین پور یادآور شد: در بسیاری از موارد صاحبان حق و طلب فرد زندانی را میبخشند و از همه یا بخشی از حقوق خود صرف نظر میکنند که این مورد نیز نشان از بزرگواری این افراد است.
