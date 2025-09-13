دیدار با خانواده شهید جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی در اردبیل

به خبرگزاری مهر، کتایون حجتی ظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید مهدی فروتن آلوارس، ضمن عرض تبریک و تسلیت و دلجویی از خانواده معظم این شهید، با گرامی داشت یاد و خاطره این شهید والامقام، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا را ستود و تأکید کرد: اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدا و ایثارگری خانواده‌های آنان است.

وی تکریم شهدا و خانواده‌های شأن را وظیفه‌ای همگانی دانست و افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، علاوه بر ادای دین به ایثارگران، موجب تجدید روحیه مسئولان برای خدمت صادقانه به مردم می‌شود.

در پایان این دیدار، با اهدای لوح تقدیر از مقام والای این خانواده شهید تجلیل به عمل آمد.

شهید والامقام سرباز وظیفه مهدی فروتن آلوارس، ساکن روستای آلوارس شهرستان سرعین در جریان حملات وحشیانه رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی به پایگاه پدافند هوایی ارتش در دزفول به درجه رفیع شهادت نائل آمد.