عرضه لوازم التحریر در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ضمن اعلام برنامه‌های سازمان برای گسترش خدمات در ایام مهرماه گفت: سازمان میادین همواره تلاش دارد خدمات خود را گسترده‌تر کرده و چتر خدماتی خود را به خانواده‌های تهرانی پهن‌تر کند.

وی افزود: با حضور تولیدکنندگان و بهره‌برداران جدید در مزایده‌های غرف سازمان میادین، امیدواریم بتوانیم در تعدیل قیمت‌ها و ارائه محصولات با کیفیت و قیمت‌های عادلانه‌تر به همشهریان عزیز گام مؤثری برداریم.

بختیاری‌زاده به حجم مراجعه‌کنندگان سازمان میادین اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۵۵۰ هزار نوبت خرید در میادین انجام می‌شود که نشان‌دهنده حضور قابل توجه خانواده‌های تهرانی است.

مدیرعامل سازمان میادین با اشاره به برنامه ویژه این سازمان برای فصل مدارس اظهار داشت: با نزدیک شدن به مهرماه و شروع سال تحصیلی جدید، قصد داریم کالاهای مربوط به مدارس مانند لوازم التحریر را در قالب غرفه‌هایی عرضه کنیم.

وی توضیح داد: ما در سازمان میادین به هیچ کالایی سوبسید نمی‌دهیم و رسالت ما فراهم کردن بستر مناسب عرضه با نظارت دقیق است تا هیچ گونه سودجویی صورت نگیرد.

بختیاری‌زاده در ادامه افزود: شرکت‌های تولید لوازم التحریر با همکاری سازمان میادین قرار است این کالاها را بدون واسطه و با قیمت‌هایی بسیار مناسب‌تر از بازار عرضه کنند؛ تفاوت قیمتی که برخی اوقات تا نصف قیمت‌های سطح شهر است.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که خانواده‌ها بتوانند با دسترسی به محصولات با کیفیت و قیمت عادلانه، خریدی راحت و اقتصادی را تجربه کنند.