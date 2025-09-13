به گزارش خبرنگار مهر، ۵۲ نفر از طلاب پایه دوم اولین مدارسی که به طرح مدارس زبان و مهارت‌های بین‌المللی پیوسته‌اند به مدت یک هفته در دوره فرهنگی آموزشی شرکت کردند.

استاد حسن رحیم‌پور ازغدی روز شنبه در اختتامیه این اردو با بیان اینکه مسیر طلبگی، مسیر سختی است، اظهار کرد: مشکلات در این مسیر از قبل از اسلام وجود داشته و کسانی که در راه هدایت تلاش می‌کردند با سختی مواجه بودند.

وی افزود: انبیا و اولیای الهی مورد استهزاء قرار گرفتند؛ طرد شدند؛ تبعید شدند؛ و کشته شدند، زیرا وقتی کسی پرچم توحید و عدالت را سر دست می‌گیرد دشمن پیدا می‌کند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مذهب تشیع تنها مذهبی است که همه رهبران آن را بدون استثنا کشتند. این یعنی ترویج اسلام، بی‌خطر و بدون سختی نیست.

رحیم‌پور ازغدی خطاب به طلاب جوان گفت: شما در ابتدای این مسیر سخت هستید. برای موفقیت در این راه، ابتدا هدف خود را مشخص کنید و سپس لوازم آن هدف را کسب کنید.

وی سپس با مبنا قرار دادن آیه ۳۹ سوره احزاب و دستورات پیامبر اکرم (ص) به امیرالمؤمنین (ع) هنگام اعزام به یمن، توصیه‌هایی به طلاب شرکت‌کننده در اردو بیان کرد.

لازم به ذکر است که طلاب مدارس علمیه خاتم الانبیا (ص) شیراز، امام علی بن موسی الرضا (ع) قم، امام خمینی (ره) گرگان و دارالعلم الإسلامی کاشان در این اردوی یک هفته‌ای حضور داشتند.