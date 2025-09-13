به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقا بابایی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: فرآیند جذب مدرسین دانشگاه از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۴ مهر ادامه خواهد داشت. امسال تمرکز بر جذب نیروهای بومی شهرستانهاست تا بتوانیم آموزش را بهصورت هدفمند و مؤثر گسترش دهیم.
وی با اشاره به اضافه شدن رشتههای جدید به دفترچه انتخاب رشته گفت: رشته مرکز فرماندهی انتظامی بهعنوان یک رشته جدید و کارشناسی اجتماعی با گرایش خانواده در مرکز لردگان ثبت شدهاند و آماده پذیرش دانشجو هستند.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت آموزشهای کوتاهمدت افزود: در سال جاری بیش از ۲۰ هزار نفر-ساعت آموزش در قالب دورههای کوتاهمدت برگزار شده که مخاطبان آن شامل دستگاههای دولتی، شرکتها، خبرنگاران و افراد علاقهمند بودهاند. در حال حاضر نیز دورههای آشپزی در سه شهرستان در حال اجراست.
آقا بابایی با اشاره به اهمیت ثبتنام دقیق داوطلبان تصریح کرد: داوطلبان باید معدل خود را بهدرستی اعلام کنند، چرا که پذیرش نهایی بر اساس رقابت علمی صورت خواهد گرفت.
وی همچنین از جذب بیش از ۴۴ میلیارد تومان وام دانشجویی برای فارغالتحصیلان و دانشجویان خبر داد و گفت: تجربه نشان داده فارغالتحصیلان دانشگاه علمیکاربردی نسبت به سایر دانشگاهها در ایجاد اشتغال موفقتر عمل کردهاند.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی استان با اشاره به مأموریت دانشگاه در توانمندسازی دانشجویان خاطرنشان کرد: سامانه ستاد در حال توسعه است و امیدواریم تا ۲۲ بهمن گامهای مؤثری در این مسیر برداشته شود.
وی در پایان با اشاره به آمار دانشجویان دانشگاه گفت: در حال حاضر ۱۴۰۹ دانشجوی مرد، ۱۲۵۰ دانشجوی زن، ۲۳۷۹ دانشجوی مقطع کاردانی و ۱۸۷۱ دانشجوی کارشناسی در مراکز دانشگاهی استان مشغول به تحصیل هستند.
