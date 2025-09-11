به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جلسه کمیته علمی همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی و بزرگداشت علامه مصباح یزدی (ره) ظهر پنجشنبه در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجتالاسلام فولادی در نشست کمیته علمی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی و گرامیداشت علامه مصباح گزارشی از فعالیتهای همایش ارائه داد و افزود: تاکنون ۱۳۹ مقاله به دبیرخانه همایش علوم انسانی اسلامی ارسال شده است و همچنین اولین «پیشهمایش بین المللی چیستی و چرایی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمدتقی مصباح یزدی» در اوائل مهر ماه توسط جامعه المصطفی افغانستان در این کشور برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: از میان مقالات رسیده ۵۰ مقاله مربوط به پیشهمایش افغانستان میباشد و در کل ۷۳ مقاله مرتبط با تبیین اندیشههای علامه مصباح است، البته این آمار مربوط به مقالات ثبت شده در سامانه همایش است و اساتید بسیاری در موسسه و خارج از موسسه موضوعات مقالات خود را اعلام کردهاند که به مرور در سامانه همایش ثبت خواهد شد.
حجت الاسلام فولادی با اشاره به روند داوری مقالات گفت: تمامی مقالات برای داوری به داوران ارسال شده است و مقرر شده که تعداد ۶۰ مقاله سفارشی داشته باشیم که با اساتید و محققان قرارداد بسته خواهد شد. در اینجا ملاک و معیارهایی برای سفارش مقاله وجود دارد؛ اینکه باید موضوع نوآورانه، ارزشمند و دارای جنبههای کاربردی باشد تا از تکرار موضوعات کلیشهای جلوگیری شود و به حل مسائل واقعی بپردازد.
دبیر همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی همچنین از نقش دانشگاه پردیس فارابی برگزار شده است که در این جلسات همکاریهای مثبتی شکل گرفته است. برنامه «علم تا قلم» که هر ساله با حضور متفکران در دانشکاه تهران برگزار میشود، تلاش دارد با رویکردی نو و جذاب برگزار و به نوعی به موضوع علوم انسانی اسلامی بپردازد. همچنین مقرر شده است که چند نشست تبیینی و چالشی با صاحب نظران در پردیس فارابی، یک پیش همایش در دانشگاه قم و نیز دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار گردد.
حجت الاسلام فولادی خاطرنشان کرد: مقرر شد که دهها نشست علمی و کرسی ترویجی از مهر ماه به مرور برگزار گردد و اولویت این دوره از همایش، حمایت از دانشجویان، به ویژه دانشجویان دکتری است.
وی ضمن اشاره به تشکیل کمیتههای اجرایی، اطلاعرسانی، رسانه، بینالملل و پشتیبانی و مالی گفت: تلاش میکنیم تا با همکاری مدیران گروههای مختلف علمی، مشارکت دانشجویان در همایش افزایش یابد و این همکاری به شکل مستمر ادامه داشته باشد.
دبیر همایش بینالمللی علوم انسانی اسلامی اظهار کرد: برنامهریزی شده است که مصاحبههای رسانهای با مدیران گروهها به صورت هفتگی و ماهانه برگزار شود تا اهداف همایش به شکل دقیق و شفاف به جامعه علمی و عموم مردم معرفی شود.
حجت الاسلام فولادی در پایان گفت: قرار است ضمن ملاقات با مدیران حوزه علمیه از جمله آیتالله اعرافی و… شورای عالی انقلاب فرهنکی، نسبت به همکاری جدی آنان در این رویداد مهم علمی ملی اقدام لازم صورت گیرد.
هر گروه علمی سهم مشخص در ارائه مقالات دارد / ضرورت گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه علوم انسانی اسلامی
حجتالاسلام قاسم ابراهیمیپور، معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، در جلسه کمیته علمی همایش، با اشاره به نقش کلیدی گروههای علمی در این رویداد اظهار کرد: سهم هر گروه علمی برای ارائه مقاله در همایش، هفت مقاله تعیین شده و تشخیص و انتخاب این مقالات نیز بر عهده خود گروههاست.
وی افزود: خوشبختانه نشریات علمی موسسه و نیز دانشگاه پردیس فارابی، برای چاپ مقالات برگزیده این همایش اعلام آمادگی کردهاند که میتواند گامی مؤثر در ارتقای علمی و افزایش ضریب نفوذ مقالات همایش در جامعه دانشگاهی باشد.
حجت الاسلام ابراهیمیپور به اهمیت تعامل و همافزایی با نهادهای بیرونی اشاره کرد و گفت: با گروههای مختلف بهصورت حضوری جلساتی برگزار شده و از آنها خواسته شده است که ارتباط خود را با مراکز علمی و پژوهشی بیرونی گسترش دهند.
وی ادامه داد: در همین راستا، با همایش بینالمللی هند که در زمینه روانشناسی فعالیت دارد نیز ارتباط برقرار شده است و حتی پیشنهاد شده که سومین دوره از این همایش در ایران برگزار شود. این ظرفیتها میتواند در جهت تعمیق مفاهیم دینی در علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات گروه جامعهشناسی خاطرنشان کرد: این گروه موفق شده است با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارتباط برقرار کند و مقرر شده است که مقالاتی از سوی آن دانشکده به همایش ارسال شود. چنانچه سایر گروهها نیز به همین صورت فعال عمل کنند، شاهد نتایج بسیار مطلوبتری خواهیم بود.
معاون پژوهش مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به چالشهای پیشروی علوم انسانی اسلامی تصریح کرد: امروز انتقادات و اعتراضاتی نسبت به علوم انسانی اسلامی وجود دارد که این جریان فکری باید بتواند خود را بازتعریف و جهتدهی کند. ورود به گفتوگوهای علمی و برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی چالشی میتواند زمینهساز رفع این چالشها و تسهیل روند اصلاح باشد.
وی افزود: بخش بینالملل همایش نیازمند پویایی و رونق بیشتری است. اگر بتوان نشستهای علمی مجازی در سطح بینالمللی با محوریت علوم انسانی دینی، بهویژه علوم انسانی اسلامی برگزار کرد، اقدام بسیار ارزندهای خواهد بود و میتواند در تبیین جهانی این مفاهیم مؤثر باشد.
حجت الاسلام دکتر ابراهیمیپور از ارتباط با گروههای علوم سیاسی و روابط بینالملل نیز خبر داد و گفت: هماهنگیهایی با این گروهها انجام شده و از آنها خواسته شده تا از اساتید و پژوهشگران خارج از کشور که در زمینه علوم انسانی اسلامی فعالیت دارند، دعوت به همکاری شود. این ارتباط میتواند در وهله اول به برگزاری نشستهای مجازی منجر شود و در مراحل بعدی زمینه را برای برگزاری نشستهای حضوری فراهم سازد.
رسانهها نقش کلیدی در تبیین اهداف همایش دارند / لزوم تعامل گسترده با دانشگاهها و نهادهای علمی
حجتالاسلام علی مصباح یزدی، دبیر علمی همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی، در ادامه این نشست بر اهمیت انتخاب افراد شاخص برای ارائه مقالات تأکید کرد و گفت: فردی که از طرف گروهها مقاله ارائه میکند باید چهرهای شناختهشده، اهل قلم و صاحب نظر باشد و همچنین ضروری است که برای هر گروه سهمیههایی بهطور منظم در نظر گرفته شود تا توزیع متعادل مقالات در همایش برای گروهها حفظ شود.
وی افزود: ضرورت دارد با سایر دانشگاهها، حوزههای علمیه و مراکز علمی همکار ارتباط گستردهتری برقرار شود و این تعاملات میتواند به کیفیت محتوای علمی و عمقبخشی به ابعاد مختلف همایش کمک قابل توجهی کند.
دبیر علمی همایش علوم انسانی اسلامی با اشاره به اهمیت حضور رسانهها در این رویداد گفت: بعد رسانهای همایش نباید مغفول بماند و لازم است از طریق رسانههای جمعی، به ویژه برنامههایی همچون «سهشنبههای علوم انسانی»، گزارشهایی منظم و مستمر از روند برگزاری همایش ارائه شود تا عموم مردم نیز در جریان این فعالیت علمی مهم قرار گیرند.
حجتالاسلام مصباح ادامه داد: باید تلاش شود تا با اساتید شاخص و مطرح، نشستهایی جهت تبیین ابعاد شخصیتی و علمی علامه مصباح و همچنین تشریح اهداف و محورهای اصلی همایش برگزار شود. برد رسانهای این همایش اهمیت زیادی دارد و باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت نهادهای فرهنگی و شخصیتهای برجسته علمی و اجرایی تصریح کرد: ضروری است با افراد صاحبمنصب در حوزههای علمی و فرهنگی کشور ارتباط برقرار شود تا کرسیهای علمی در راستای اهداف این همایش برگزار کنند و گسترش این ارتباطات در سطح ملی میتواند نقش مهمی در تثبیت جایگاه علوم انسانی اسلامی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه ملی در این زمینه پرداخت و تأکید کرد: باید نشستهای علمی با محور علوم انسانی اسلامی در صدا و سیما برگزار شود و همچنین تهیه گزارشهای خبری از فعالیتهای همایش و انتشار آن در رسانههای عمومی، به ایجاد فضای فرهنگی مناسب کمک خواهد کرد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد یک فضاسازی فرهنگی جدی پیرامون علوم انسانی اسلامی شکل بگیرد تا توجهها از سطح نخبگانی فراتر رفته و جامعه نیز با این مباحث پیوند عمیقتری برقرار کند.
تأکید بر اولویت تبیین نظریه علامه مصباح در مقالات سفارشی همایش
حجتالاسلام محمدحسین رجبی با تأکید بر ضرورت پرداختن به مبانی نظری در طرحها و مقالات پژوهشی، اظهار کرد: تبیین نظریه علامه مصباح باید یکی از ملاکها و اولویتها در مقالات سفارشی باشد.
به گفته وی، این موضوع میبایست در اولویت قرار گیرد و در فرایند انتخاب موضوعات پژوهشی مدنظر قرار گیرد، چرا که پرداختن به دیدگاههای علامه مصباح نقشی کلیدی در عمقبخشی به علوم انسانی اسلامی ایفا میکند.
فرصت مشارکت برای اساتید و دانشجویان دکتری در قراردادهای پژوهشی فراهم شود
حجتالاسلام محسن منطقی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) نیز در ادامه این نشست با تأکید بر لزوم حضور فعال اساتید برجسته در فرایند علمی همایش، اظهار کرد که باید از اساتید شاخص برای مشارکت دعوت به عمل آید تا سطح علمی همایش ارتقا یابد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) افزود: برای ایجاد انگیزه در اعضای هیئت علمی، ضروری است حداقل یک مقاله از سوی هر یک از این اعضا قرارداد بسته شود و این اقدام میتواند مشارکت گستردهتر و هدفمندتری را در میان اساتید رقم بزند.
حجت الاسلام منطقی همچنین بر ضرورت فراهمسازی فرصت برای دانشجویان دوره دکتری تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود تا دانشجویان نیز در این روند علمی مشارکت داشته باشند. البته این مشارکت باید پس از تأیید ناظر علمی مربوط و با نظارت دقیق انجام گیرد تا کیفیت علمی مقالات حفظ شود.
