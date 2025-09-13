دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان برای پنج روز آینده صاف تا کمی ابری است و در برخی نقاط غبارآلود خواهد بود.

به گفته وی، در مناطق نیمه شرقی استان، افزایش سرعت باد و احتمال تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک و کاهش دید پیش‌بینی می‌شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییری محسوس ندارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان امروز بین ۳۵ و ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان می‌کند.

حاجی بابایی اضافه کرد: فلاورجان و لنجان با ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.