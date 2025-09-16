  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۰

دمای هوای استان زنجان افزایش می یابد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوای استان تا روز جمعه خبر داد.  

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده ولی از فردا بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی از بارش ضعیف و پراکنده باران در استان از فردا خبر داد و اظهار کرد: بارش ها محسوس نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: پوشش ابرها در ارتفاعات کوهستانی شهرستان طارم محسوس خواهد بود.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآورشد: دمای هوای استان از روز جمعه به صورت ملایم افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.

