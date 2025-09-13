شناسایی ۷۴ هزار خانه خالی در تهران؛ ارسال پیامک هشدار به مالکان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از شناسایی و معرفی ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی استان تهران خبر داد و گفت: در همین مدت، قریب به ۳ میلیون و ۲۳۷ هزار نفر، عمدتاً سرپرستان خانوار، برای خود اظهاری به سامانه املاک و اسکان مراجعه کرده‌اند.

وی با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان در دو مرحله با مضمون شناسایی ملک به عنوان خانه خالی و مشمول مالیات، افزود: از عموم مالکان تقاضا می‌شود در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات و خود اظهاری ملک خود در سامانه املاک و اسکان به قید فوریت اقدام کنند.

خالقی تصریح کرد: در صورتی که فردی نسبت به خود اظهاری اقدام نکند، بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد. همچنین اگر مالک نسبت به این موضوع معترض باشد یا ملک در زمان محاسبه مالیات در مالکیت او نبوده است، باید از طریق سازمان ثبت اسناد گواهی تاریخچه عدم مالکیت دریافت کرده و اقرارنامه دادرسی مربوطه را تکمیل کند.

بر اساس اعلام اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران، تاکنون ۶ هزار پرونده مالیاتی در ادارات امور مالیاتی تشکیل شده است.