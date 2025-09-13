جراحی موفقیت آمیز خروج توده از مغز دختر ۱۳ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمد حلاج نژاد جراح مغز و اعصاب بیمارستان لقمان از انجام جراحی برای خارج کردن تومور ۸ سانتی متری از مغز بیمار دختر ۱۳ ساله خبر داد و گفت: این بیمار از یکی از استان‌های شرقی کشور با علایم سردرد شدید به مدت یک ماه، تاری دید و بینایی خیلی ضعیف مراجعه کرده بود که با انجام ام ار ای و تشخیص توده مغزی به ما ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: این توده کروی در ابعاد ۸ در ۸ سانتی متر بود و باعث شده بود سمت چپ مغز کامل فشرده شود و فشار مغز بالا برود. به دلیل شکل گرد این تومور یکی از تشخیص‌ها بیماری کیست هیداتید بود. این بیماری بر اثر ورود انگلی است که بین چهارپایان مثل گوسفند و علف خواران شایع است و از سگ سانان به انسان منتقل می شود.

به گفته جراح بیمارستان لقمان، کیست هیداتید بیشتر در ناحیه کبد و ریه‌ها و در مواقع نادر در مغز دیده می‌شود.

حلاج‌نژاد تصریح کرد: وجود این کیست در مغز تا زمانی که سایز آن بزرگ نشود، علامتی ندارد.

وی اظهار کرد: بعد از انجام این جراحی باید داروهای ضد انگل تجویز شود و برای سایر ارگان‌ها نیز بررسی کامل صورت گیرد.

این جراح مغز و اعصاب، از خروج موفقیت آمیز این توده و حال عمومی مساعد بیمار خبر داد.