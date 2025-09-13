  1. سلامت
  2. درمان
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

جراحی موفقیت آمیز خروج توده از مغز دختر ۱۳ ساله

عمل جراحی خروج توده از مغز دختر ۱۳ ساله، با موفقیت در بیمارستان لقمان تهران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمد حلاج نژاد جراح مغز و اعصاب بیمارستان لقمان از انجام جراحی برای خارج کردن تومور ۸ سانتی متری از مغز بیمار دختر ۱۳ ساله خبر داد و گفت: این بیمار از یکی از استان‌های شرقی کشور با علایم سردرد شدید به مدت یک ماه، تاری دید و بینایی خیلی ضعیف مراجعه کرده بود که با انجام ام ار ای و تشخیص توده مغزی به ما ارجاع داده شد.

وی ادامه داد: این توده کروی در ابعاد ۸ در ۸ سانتی متر بود و باعث شده بود سمت چپ مغز کامل فشرده شود و فشار مغز بالا برود. به دلیل شکل گرد این تومور یکی از تشخیص‌ها بیماری کیست هیداتید بود. این بیماری بر اثر ورود انگلی است که بین چهارپایان مثل گوسفند و علف خواران شایع است و از سگ سانان به انسان منتقل می شود.

به گفته جراح بیمارستان لقمان، کیست هیداتید بیشتر در ناحیه کبد و ریه‌ها و در مواقع نادر در مغز دیده می‌شود.

حلاج‌نژاد تصریح کرد: وجود این کیست در مغز تا زمانی که سایز آن بزرگ نشود، علامتی ندارد.

وی اظهار کرد: بعد از انجام این جراحی باید داروهای ضد انگل تجویز شود و برای سایر ارگان‌ها نیز بررسی کامل صورت گیرد.

این جراح مغز و اعصاب، از خروج موفقیت آمیز این توده و حال عمومی مساعد بیمار خبر داد.

حبیب احسنی پور

