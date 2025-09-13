به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم فدوی مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به بازرسی از مصنوعات طلای عرضه شده در سکوهای اینترنتی، گفت: بازرسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون، ۱۶۱ مصنوع طلای فاقد کد شناسایی را در فروشگاههای مجازی شناسایی و توقیف کردند.
فدوی توضیح داد: در جریان ۱۷ مورد بازرسی که کارشناسان استاندارد در سال جاری به همراه نمایندگان تعزیرات، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران و اتحادیه طلا از فروشگاههای مجازی عرضهکننده طلا انجام دادهاند، ۷۷ قطعه مصنوع طلا برای انجام آزمون عیارسنجی نمونهبرداری شد.
وی ادامه داد: در جریان این بازرسیها و پس از انجام آزمونهای عیارسنجی، ۲۱ مورد عدم انطباق با عیار کمتر از عیار رسمی شناسایی شد.
بر اساس اعلام ادارهکل استاندارد استان تهران، مصنوعات شناساییشده در این بازرسیها، شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک بوده است.
با افزایش اقبال عمومی به سرمایهگذاری در این زمینه، بهتازگی تعدادی از سایتها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا میکنند و به طبع آن، ادارهکل استاندارد استان تهران نیز برای حفاظت از منافع خریداران، اقدام به اجرای طرح کنترل بازار، کرده است.
پیش از این، نمونهبرداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح بازار تهران و شهرستانهای استان انجام میشد که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه های اینترنتی نیز اجرا میشود.
