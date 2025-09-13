به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی‌وند معاون سیاسی وزارت کشور در گفتگوی تلویزیونی گفت: آن‌گونه که شما نیز اشاره فرمودید، ان‌شاءالله انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. فرایند انتخابات آغاز شده و ستاد انتخابات در وزارت کشور مستقر گردیده و کارهای اجرایی شروع شده است.

وی افزود: نخستین مرحله اجرایی انتخابات، آموزش مسئولان مستقیم انتخابات استان‌ها بود که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) برگزار شد و در همان‌جا نخستین اطلاعیه ستاد انتخابات نیز منتشر گردید.

معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی داشته است. از جمله این تغییرات، الزام به استعفای داوطلبان عضویت در شوراها حداقل سه ماه پیش از روز ثبت‌نام است؛ در حالی که پیش‌تر این استعفا در روز ثبت‌نام صورت می‌گرفت. بر این اساس و طبق اطلاعیه صادرشده، افرادی که قصد نامزدی در انتخابات شوراها را دارند، باید از تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۴۰۴‬ تا ۲۷/‏۰۷/‏۱۴۰۴‬ استعفای خود را ارائه کنند. توصیه ما این است که داوطلبان روز بیست‌ویکم مهر را مبنا قرار دهند، اگرچه تا بیست‌وهفتم همان ماه فرصت قانونی وجود دارد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: تغییر دیگر در قانون، ثبت‌نام الکترونیک داوطلبان است. فرم ثبت‌نام در حال طراحی است و در روزهای آینده منتشر خواهد شد. بنابراین داوطلبان باید برای تکمیل ثبت‌نام الکترونیک آمادگی لازم را داشته باشند.