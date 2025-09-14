نرخ غذای دانشجویی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شد؛ نحوه محاسبه ژتون

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رمضانی صندوق رفاه دانشجویان در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری پردیس‌ها، مجتمع‌های آموزشی وابسته رؤسای پژوهشگاه‌ها رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی رئیس دانشگاه ملی مهارت اعلام کرد:

ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون برای همه دانشجویان و دانشگاهیان عزیز بدین وسیله به استحضار می‌رساند به منظور ایجاد وحدت رویه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تعیین سهم دانشجویان از قیمت تأمین غذای دانشجویی، بر اساس میانگین قیمت تمام شده غذای دانشجویی به تفکیک قیمت غذای پرهزینه، متوسط هزینه و کم هزینه (ناهار شام و صبحانه) که در جلسه هیئت امنای صندوق رفاه دانشجویان به تصویب رسیده است در قالب دستورالعمل غذای دانشجویی برای استحضار و اجرا در سال تحصیلی ١٤٠٥-١٤٠٤ ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل استفاده دانشجویان از غذای دانشجویی

سهم دانشجو از تأمین هزینه غذا در طی سنوات عادی مجاز تحصیل (کاردانی چهار نیمسال، کارشناسی هشت نیمسال، کارشناسی ارشد چهار نیمسال، دکترای حرفه‌ای و دکترای مستقیم دوازده نیمسال، دکترای تخصصی ناپیوسته و دکترای دستیاری هشت نیمسال، دکترای پیوسته شانزده نیمسال و پسادکتری برای هر دوره دو نیمسال) به تفکیک قیمت غذای پرهزینه، متوسط هزینه و کم هزینه به ترتیب ۲۲،۰۰۰ تومان ۱۷،۰۰۰ تومان و ۱۱،۰۰۰ تومان تعیین گردید.

سهم دانشجو از تأمین هزینه غذای دانشجویی برای دانشجویان سنوات اضافه: نیمسال اول اضافه ۲ برابر، نیمسال دوم اضافه ۳ برابر، نیمسال سوم اضافه ٤ برابر، نیمسال چهارم اضافه ۵ برابر سهم دانشجوی سنوات عادی مجاز از تأمین غذای دانشجویی در طول سال تحصیلی و نیمسال پنجم اضافه و بالاتر ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده غذا تعیین گردید.

تبصره: در هر صورت سهم دانشجو در سنوات اضافه از قیمت تمام شده غذا در هر سال تحصیلی بیشتر نخواهد شد.

قیمت‌های تعیین شده غذای دانشجویی در این مصوبه صرفاً برای نیم سال‌های اول و دوم هر سال تحصیلی است و شامل ترم تابستانی نیست. تعیین میزان کمک دانشگاه‌ها برای تأمین هزینه غذای دانشجویی در غذاخوری‌های مکمل و همچنین ترم تابستانی بر عهده خود دانشگاه‌ها بوده و مستثنی از مفاد این مصوبه است.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند در شرایط خاص و با توجه به شرایط جغرافیایی اقتصادی و منطقه‌ای با تشخیص هیئت رئیسه تا ۲۰ درصد مبلغ تعیین شده را افزایش دهند.

لازم به ذکر است از تاریخ ابلاغ این بخشنامه کلیه بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های قبلی مغایر با این، بخشنامه ملغی و بلااثر می‌گردد.

سهم دانشجو از قیمت هر پرس غذای دانشجویی (قیمت ژتون) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

عنوان قیمت مصوب مبالغ به تومان نوع غذا کم هزینه ۱۱۰۰۰ متوسط هزینه ۱۷۰۰۰ پر هزینه ۲۲۰۰۰

نحوه محاسبه سهم دانشجو (قیمت ژتون) برای دانشجویان سنوات اضافی در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

تعداد نیمسال اضافه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ یک نیمسال اضافه ۲ برابر قیمت مصوب دو نیمسال اضافه ۳ برابر قیمت مصوب سه نیمسال اضافه ۴ برابر قیمت مصوب ۴ نیمسال اضافه ۵ برابر قیمت مصوب ۵ نیمسال اضافه و بالاتر ۱۰۰ درصد قیمت تمام شده

در هر صورت قیمت ژتون غذا برای دانشجویان سنواتی از قیمت تمام شده غذا در هر سال تحصیلی بیشتر نخواهد شد.