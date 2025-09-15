به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رمضانی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پردیس‌ها، مجتمع‌های آموزشی وابسته، رؤسای پژوهشگاه‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و رئیس دانشگاه ملی مهارت، نرخ اجاره بها و دستورالعمل جدید برای خوابگاه‌ها را به شرح زیر ابلاغ کرد:

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور بدین وسیله دستورالعمل جدید اخذ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی مصوب هیأت امنای صندوق به همراه نرخ جدید اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی ملکی (مجردی و متأهلی) در سال تحصیلی ١٤٠٥-۱٤۰٤ برای استحضار و اجرا ارسال می‌شود.

نظر به اینکه ثبت درخواست خوابگاه توسط دانشجویان متقاضی و تأیید اطلاعات اسکان دانشجویان واجد شرایط توسط کاربران محترم دانشگاه از طریق سامانه صندوق الزامی است.

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن رعایت نکات ذیل نسبت به اطلاع رسانی مؤثر در بین دانشجویان متقاضی خوابگاه برای ثبت به موقع درخواست اسکان و همکاران حوزه مرتبط دانشگاه برای تأیید درخواست‌های اسکان دانشجویان در سامانه صندوق، اقدام لازم مبذول گردد.

۱ - سامانه صندوق رفاه به آدرس refah.swf.ir از تاریخ ۱۳۰۴.۰۵.۲۰ برای ثبت درخواست متقاضیان خوابگاه فعال است.

۲- ثبت درخواست خوابگاه در سامانه صندوق برای هر دو نیمسال اول و دوم به صورت پیش فرض فعال خواهد بود. لذا دانشجویانی که صرفاً برای نیمسال اول درخواست اسکان دارند می‌بایست نسبت به غیر فعال سازی درخواست نیمسال دوم اقدام نمایند.

بدیهی است ثبت درخواست اسکان دانشجو هیچ‌گونه تعهدی برای اسکان توسط دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.

۳- کاربران محترم دانشگاه پس از بررسی درخواست اسکان دانشجویان می‌بایست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در نظر داشت اولویت‌ها نسبت به تعیین خوابگاه و ثبت اتاق دانشجو صرفاً برای نیمسال اول سال تحصیلی آینده در سامانه صندوق اقدام نمایند. همچنین استفاده از خوابگاه در نیمسال بعدی منوط به تسویه بدهی‌های قبلی توسط دانشجو می‌باشد.

لذا کارشناسان محترم دانشگاه‌ها می‌بایست قبل از اسکان دانشجویان از واریز بدهی‌های خوابگاهی ترم‌های گذشته دانشجویان اطمینان حاصل نمایند.

۴- با توجه به اینکه صرفاً دانشجویانی که اطلاعات هویتی و تحصیلی آنها به سامانه تبادل اطلاعات آموزشی وزارت عتف (GSB) ارسال شده باشد امکان تشکیل پرونده در سامانه صندوق و ارسال درخواست اسکان دارند لذا ضروری ست دانشگاه‌ها در اسرع وقت نسبت به بروز رسانی مستمر اطلاعات آموزشی دانشجویان در سامانه مذکور اقدام نمایند تا فرایند ثبت اطلاعات دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی اسکان خواهند بود به موقع در سامانه صندوق انجام پذیرد.

۵- چنانچه خوابگاهی واجد شرایط تغییر رتبه قیمتی (اجاره بها) است مراتب برای اصلاح رتبه (قبل از شروع اسکان در آن خوابگاه) به این صندوق اعلام گردد.

هرگونه تغییر و ویرایش ظرفیت اتاق‌ها بنا به ضرورت قبل از ثبت اسکان دانشجویان در اتاق، توسط کاربران دانشگاه امکان پذیر است.

با توجه به تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل اخذ اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی ضروری است ضمن مطالعه دقیق مفاد دستورالعمل پیوست اقدام لازم در خصوص اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان به عمل آید. برخی از مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید به شرح زیر است:

مبنای پرداخت اجاره بها به صورت نقدی است. دانشجویانی که تا ٦٠ روز ابتدای هر نیمسال اقدام به پرداخت اجاره بهای خود نمایند از ۱۰ درصد تخفیف اجاره بها بهره مند می‌شوند.

اجاره بهای خوابگاه‌های ملکی برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) در صورت وجود ظرفیت، دو برابر دانشجویان روزانه است.

در خصوص دانشجویان غیر بورسیه بین الملل دانشگاه‌ها می‌بایست اجاره بهای دریافتی از این دانشجویان را که حداقل به میزان اجاره بهای دانشجویان نوبت دوم خواهد بود عیناً به حساب صندوق رفاه واریز نمایند. برای دانشجویان بورسیه بین الملل و یا فرصت‌های مطالعاتی بر اساس شرایط مندرج در حکم آنها اقدام می‌شود.

اجاره بهای خوابگاه‌های متأهلی روزانه با فضای عمومی مشترک 3 برابر و خوابگاه‌های متأهلی روزانه مستقل 4 برابر اجاره بهای خوابگاه‌های مجردی یک نفره سطح یک است.

اجاره بهای خوابگاه‌های دولتی برای دانشجویان پردیس و یا دانشجویان شاغل در صورت وجود ظرفیت 6برابر دانشجویان روزانه است.

مبلغ اجاره بهای خوابگاه دانشجویان واجد شرایط در سنوات اضافه در صورت وجود ظرفیت خالی برای نیمسال اول اضافه تا ۵۰ درصد، نیمسال دوم اضافه تا دو برابر برای نیمسال سوم اضافه تا سه برابر، نیمسال چهارم اضافه تا چهار برابر و برای نیم سال پنجم اضافی به بعد ده برابر مبلغ اجاره بهای دانشجویان روزانه در سنوات عادی (بر اساس مصوبات صندوق)، محاسبه و اخذ می‌شود.

بدهی معوق اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی (دانشجویان داخل و یا بین الملل) در زمان واریز اجاره بها، با دو برابر نرخ مصوب هیئت امنای صندوق در همان سال محاسبه و دریافت می‌گردد.

امید است با مدیریت و برنامه ریزی بهینه برای اسکان دانشجویان با بهره‌گیری از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف دانشگاه شاهد افزایش رضایت دانشجویان عزیز در این امور باشیم.

نرخ اجاره‌بها خوابگاه‌ها بر اساس سطح امکانات خوابگاه و نوع ورودی دانشجویان، برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، مطابق جدول تعیین شد.