به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواستهای مکرر دانشجویان مبنی بر رسیدگی به مسائل رفاهی آنان، رئیس دانشگاه تربیت مدرس با حضور میدانی و برگزاری نشستهای مشترک، پیگیری این موضوعات را در اولویت مسئولان دانشگاه قرار داده است.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس با حضور در آشپزخانه مرکزی، به صورت مستقیم روند طبخ، توزیع غذا و نحوه نگهداری مواد غذایی را مورد بررسی و بازدید قرار داد. این بازدید میدانی به منظور ارزیابی دقیق کیفیت تغذیه دانشجویان انجام شد.
بر اساس توافق به دست آمده در این نشست، دو نفر از دانشجویان به عنوان ناظر در آشپزخانه دانشگاه حضور خواهند یافت تا به صورت مستمر بر روند پخت و توزیع غذا نظارت داشته باشند.
رئیس دانشگاه با استقبال از پیشنهادات دانشجویان، از برنامههای دانشگاه برای بازسازی فضای آشپزخانه و صنعتیسازی تجهیزات آن خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرحها، ارتقاء کیفیت و سلامت غذای ارائهشده به دانشجویان محقق شود.
