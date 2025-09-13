به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه سادات میرعلی اظهار کرد: نخستین کنگره بینالمللی هوش مصنوعی و سلامت زنان در روزهای ۲۷و ۲۸ شهریور ماه در هتل میثاق مشهد برگزار خواهد شد که در آن جمعی از
محققان و متخصصان حوزه سلامت حضور دارند تا نقش تحول آفرین هوش مصنوعی در سلامت زنان را بررسی کنند.
دبیر نخستین کنگره بین المللی هوش مصنوعی و فناوریهای سلامت در زنان و زایمان با اشاره به پیشرفت فناوریهای پزشکی بیان کرد: هوش مصنوعی آماده است که انقلابی در تشخیص، درمان و مراقبت از بیمار در زمینههای زنان ایجاد کند و این کنگره بستری را برای بحث در مورد کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی از تشخیص زودهنگام بیماری تا برنامههای درمانی شخصیسازی شده، شکلدهی مجدد نحوه برخورد متخصصان مراقبتهای بهداشتی با مسائل مربوط به سلامت زنان و جنین فراهم میکند.
وی تصریح کرد: در طول کنگره، شرکت کنندگان بینشهایی در مورد اینکه چگونه هوش مصنوعی در حال حاضر پیشرفتهای چشمگیری در زمینههایی مانند جراحی رباتیک، تصویربرداری پزشکی و نظارت بر بیمار داشته است، به دست خواهند آورد و با استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتی میتوانند با افزایش دقت تشخیص، خطرات را کاهش دهند و نتایج را برای زنان بهبود بخشند.
میرعلی این کنگره را باعث برجسته شدن نوآوریهای آموزش پزشکی دانست و تاکید کرد: در این کنگره نشان داده خواهد شد که چگونه هوش مصنوعی به آموزش نسل بعدی متخصصان مراقبتهای بهداشتی در زمینههای تخصصی کمک میکند. از این رو تقویت همکاری و تشویق ادغام هوش مصنوعی در اقدامات بالینی از دیگر اهداف این کنگره است که با تمرکز بر آینده سلامت زنان، این رویداد کاربردهای فعلی و روندهای نوظهور در هوش مصنوعی را بررسی میکند و فرصتهای ارزشمندی را برای یادگیری، شبکهسازی و پیشبرد آینده مراقبتهای زنان ارائه میکند.
دبیر نخستین کنگره بین المللی هوش مصنوعی و فناوریهای سلامت در زنان و زایمان در خصوص اهداف کنگره گفت: ارائه یک نمای کلی از پیشرفتهای فعلی در زنان، زایمان و ناباروری، بررسی نقش هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور در بهبود تشخیص، درمان و مراقبت از بیمار، تسهیل بحث بین متخصصان در مورد ادغام فناوریهای جدید در شیوههای پزشکی و آموزش، افزایش آگاهی از جهت گیری های آینده در سلامت زنان و تأثیر فناوری بر اقدامات بالینی از اهداف کلی این کنگره است.
وی در خصوص محورهای کنگره خاطر نشان ساخت: هوش مصنوعی در تشخیص، پیش آگهی و درمان بیماریهای زنان، هوش مصنوعی در تحلیل تصاویر و دادههای پزشکی در سرطانهای زنان، نقش هوش مصنوعی در سلامت زنان، بارداری و زایمان سالم، اینترنت اشیا در مدیریت سلامت زنان، فناوریهای نوین در آموزش پزشکی زنان و رویکرد جراحی رباتیک در زنان
از محورهای این کنگره است.
میرعلی همچنین از برگزاری پنلهای تخصصی کنگره خبر داد و افزود: مهمترین پنلهای این کنگره دوروزه شامل؛ هوش مصنوعی در تشخیص و غربالگری بیماریهای زنان، فناوریهای هوش مصنوعی و آینده جراحی رباتیک در زنان، فناوریهای نوین در آموزش پزشکی، نوآوریهای اینترنت اشیا در نظارت و مدیریت سلامت زنان، پردازش تصویر پزشکی با استفاده از هوش مصنوعی در حوزه زنان و زایمان است که امیدواریم این کنگره نقطه عطفی باشد در پیوند بهتر هوش مصنوعی و پزشکی حوزه زنان و تحولی نوین، آیندهای ایمن تر در سلامت زنان و زایمان کشور باشد.
