هوش مصنوعی و توانمندسازی معلمان راهبرد اصلی آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسدی شامگاه سه شنبه در جمع مدیران آموزش و پرورش شهرستان تربت جام با اشاره به هویت تاریخی و فرهنگی شهرهای استان، بهویژه تربتجام، اظهار کرد: تمدنسازی و معرفی مفاخر، یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان خراسانرضوی با بیان اینکه باید از عزت و اعتبار گذشتگان خود دفاع کنیم، افزود: باید بستری برای تربیت نسل جدید فراهم شود تا آنها با افتخارات خود آشنا شوند و از بیان آن واهمهای نداشته باشند.
وی به تدوین و تصویب مانیفست هوش مصنوعی توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: طی شش ماه گذشته، با دعوت از چهل نفر از متخصصان دارای دکترای هوش مصنوعی، برنامهای جامع تهیه و به تهران ارسال شد. این برنامه عملیاتی پس از بررسی و تأیید، با تغییراتی جزئی به عنوان برنامه عمل هوش مصنوعی برای کل کشور ابلاغ شده است.
اسدی با اشاره به نقش استان خراسان در این حرکت تأکید کرد: ما در صدر کشور قرار داریم و نخبگان دانشگاههای فردوسی، فرهنگیان، آزاد و علوم پزشکی مشهد در تدوین این برنامه همکاری داشتهاند. آینده در اختیار مدیرانی است که به ابزار هوش مصنوعی مسلط باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در ادامه به جزئیات این برنامه پرداخت و از مدیران خواست تا با جدیت در این مسیر گام بردارند.
وی گفت: کار شما تازه شروع میشود. مدرسان استانی و شهرستانی هوش مصنوعی شناسایی و تربیت شدهاند تا از اول مهرماه، آموزش دبیران را آغاز کنند. این آموزش در دو مرحله شناختی و کاربردی خواهد بود.
اسدی با بیان اینکه مدلهای سنتی تدریس دیگر کارآمد نیستند، افزود: امروز خانه، حیاط مدرسه و حتی سرویس مدرسه، محیطهای یادگیری هستند. چینش کلاسها باید تغییر کند و مشارکتمحور شود تا دانشآموزان به جای گوشدادن منفعلانه، در فرایند یادگیری فعال باشند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان خراسانرضوی با تأکید بر توجه ویژه رئیسجمهور به آموزش و پرورش، آن را فرصتی تاریخی دانست و گفت: رئیسجمهور در کمتر از یک سال، چهل و چهار جلسه مستقیم با آموزش و پرورش داشته است. این فرصت را باید غنیمت شمرد و آموزش و پرورش را به صدر بیاوریم؛ زیرا توسعه ملی و همهجانبه، از آموزش و پرورش آغاز میشود.
