به گزارش خبرنگار مهر، بهنام میرزایی عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: این خط تغذیه زیرساخت بسیار مهمی برای شرکت گاز مازندران محسوب میشود و امکان خدمترسانی پایدارتر به هممیهنان، بهویژه در مناطق جنوبی استان را فراهم خواهد کرد.
وی افزود: علاوه بر این پروژه، طرح خط انتقال ۷۶ کیلومتری نور – کلارآباد با قطر ۳۰ اینچ نیز در دست اجراست که بهزودی با همکاری شرکت گاز مازندران راهاندازی میشود و خدمات مضاعفی را برای استان به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به هزینههای اجرای پروژه پلور – لاریجان گفت: برآورد اولیه برای این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما به دلیل سختیهای اجرایی و طولانی شدن روند کار، تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
میرزایی در ادامه درباره سیاستهای کلان صنعت گاز کشور تأکید کرد: ما ناترازی گاز نداریم، بلکه ناترازی انرژی داریم، چرا که ۷۰ درصد سبد انرژی کشور بر پایه گاز است، بنابراین پروژههایی که تعریف شدهاند در راستای مدیریت مصرف و ذخیرهسازی هستند.
او افزود: در حال حاضر سه پروژه مهم ذخیرهسازی گاز در کشور توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز در دست اجراست، پروژه شوریجه با ظرفیت ۲/۲۵ میلیارد مترمکعب در سال که در حال توسعه به ۴/۵ میلیارد مترمکعب است، پروژه قایرمیو با ظرفیت یک میلیارد مترمکعب در سال که بهزودی راهاندازی شده و ظرفیت آن به ۱/۵ میلیارد مترمکعب افزایش مییابد، و همچنین پروژه ذخیرهسازی در مغارهای نمکی نصرآباد کاشان که برای نخستینبار در کشور آغاز شده است.
به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، این پروژهها نقش تعیینکنندهای در مدیریت مصرف بهویژه در دورههای پیک خواهند داشت.
وی افزود: اجرای این طرحها جزو مگاپروژههای صنعت گاز است که هزینههای بسیار سنگینی دارد و با هماهنگیهای انجامشده در بخش مالی و سرمایهگذاری، منابع لازم برای تکمیل آنها تأمین میشود.
میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز علاوه بر منابع داخلی، از ظرفیت سرمایهگذاریهای جدید و حتی مدلهای بیاوتی برای اجرای پروژههای زیرساختی استفاده میکند تا توسعه شبکه گاز کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
