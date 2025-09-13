  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۹

۳ پروژه مهم ذخیره‌سازی گاز در دست اجرا است

۳ پروژه مهم ذخیره‌سازی گاز در دست اجرا است

آمل - مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: در حال حاضر سه پروژه مهم ذخیره‌سازی گاز در کشور توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز در دست اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام میرزایی عصر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این خط تغذیه زیرساخت بسیار مهمی برای شرکت گاز مازندران محسوب می‌شود و امکان خدمت‌رسانی پایدارتر به هم‌میهنان، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر این پروژه، طرح خط انتقال ۷۶ کیلومتری نور – کلارآباد با قطر ۳۰ اینچ نیز در دست اجراست که به‌زودی با همکاری شرکت گاز مازندران راه‌اندازی می‌شود و خدمات مضاعفی را برای استان به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به هزینه‌های اجرای پروژه پلور – لاریجان گفت: برآورد اولیه برای این طرح حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما به دلیل سختی‌های اجرایی و طولانی شدن روند کار، تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

میرزایی در ادامه درباره سیاست‌های کلان صنعت گاز کشور تأکید کرد: ما ناترازی گاز نداریم، بلکه ناترازی انرژی داریم، چرا که ۷۰ درصد سبد انرژی کشور بر پایه گاز است، بنابراین پروژه‌هایی که تعریف شده‌اند در راستای مدیریت مصرف و ذخیره‌سازی هستند.

او افزود: در حال حاضر سه پروژه مهم ذخیره‌سازی گاز در کشور توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز در دست اجراست، پروژه شوریجه با ظرفیت ۲/۲۵ میلیارد مترمکعب در سال که در حال توسعه به ۴/۵ میلیارد مترمکعب است، پروژه قایرمیو با ظرفیت یک میلیارد مترمکعب در سال که به‌زودی راه‌اندازی شده و ظرفیت آن به ۱/۵ میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد، و همچنین پروژه ذخیره‌سازی در مغاره‌ای نمکی نصرآباد کاشان که برای نخستین‌بار در کشور آغاز شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، این پروژه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت مصرف به‌ویژه در دوره‌های پیک خواهند داشت.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها جزو مگاپروژه‌های صنعت گاز است که هزینه‌های بسیار سنگینی دارد و با هماهنگی‌های انجام‌شده در بخش مالی و سرمایه‌گذاری، منابع لازم برای تکمیل آن‌ها تأمین می‌شود.

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت ملی گاز علاوه بر منابع داخلی، از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های جدید و حتی مدل‌های بی‌اوتی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌کند تا توسعه شبکه گاز کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

کد خبر 6588261

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها