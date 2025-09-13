  1. استانها
امر قضا از مؤثرترین فعالیت‌ها در مملکت اسلامی است

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: امر قضا یکی از مؤثرترین امور در مملکت اسلامی است و سلامت و امنیت جامعه اسلامی را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی عصر شنبه در دیدار دادستان سازمان قضائی نیروهای مسلح استان گفت: رویکرد صیانت و پیشگیری در راستای صحت عمل کارکنان توسط دادسرای نظامی به شکل مطلوبی انجام می‌شود.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به اینکه بی شک امر قضا یکی از مؤثرترین امور در مملکت اسلامی است و سلامت و امنیت جامعه اسلامی را تضمین می‌کند افزود: با توجه به صلابت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و همچنین عدالتی که برگرفته از قرآن کریم است جامعه‌ای با امنیت برای مردم فراهم شده است.

وی بیان کرد: مرزبانان با تعامل و همکاری عقیدتی سیاسی، حفاظت اطلاعات، سازمان قضائی و برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و صیانتی کارکنان با روحیه بالای جهادی در حال انجام وظیفه هستند.

وی افزود: امروز مفتخریم در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به عنوان سربازی خدمتگزار در خدمت مردم شریف استان هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم مرزبانی حفظ نظم و امنیت مرزهاست که با همت مرزبانان و تعامل و همکاری همه نهادهای متولی در این خصوص تلاش می‌شود.

