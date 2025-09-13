آغاز جشنواره شطرنج انتخابی تیم ملی در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، از فردا یکشنبه ۲۳ شهریورماه، جشنواره بزرگ شطرنج ردههای سنی کشور (انتخابی تیم ملی) با همکاری فدراسیون شطرنج و ادارات کل ورزش و جوانان چهار استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، قزوین و قم آغاز خواهد شد و تا ۲۹ شهریور ادامه دارد.
محل برگزاری رقابتها در مشهد ویژه دختران ۸ تا ۱۸ سال، تبریز برای پسران زیر ۸ و ۱۴ سال، قزوین برای پسران زیر ۱۰ و ۱۶ سال و قم برای پسران زیر ۱۲ و ۱۸ سال است.
نفرات اول تا ششم هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت میشوند و قهرمان هر رده در صورت تأمین اعتبار و مجوزهای لازم، به مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ اعزام خواهد شد.
در همین راستا، جلسه نهایی هماهنگی مسابقات قهرمانی شطرنج بانوان کشور به میزبانی مشهد روز ۲۲ شهریور در استانداری خراسان رضوی برگزار شد. این جلسه با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، معاون بانوان ادارهکل ورزش و جوانان، رئیس و نایبرئیس هیئت شطرنج استان و سایر مسئولین مرتبط برگزار و موضوعات اجرایی، فرهنگی، رسانهای و پشتیبانی این رویداد بررسی شد.
از جمله مصوبات جلسه میتوان به هماهنگی با صداوسیما برای پوشش رسانهای، تأمین امنیت و اسکان شرکتکنندگان، برنامهریزی بازدید فرهنگی از موزه آستان قدس رضوی و برگزاری مراسم اختتامیه با حضور مسئولین و مهمانان اشاره کرد. همچنین اسپانسر این مسابقات از سالن مسابقات بازدید و حمایت مالی و تبلیغاتی خود را اعلام کرد.
همچنین کارگاه آموزشی آمادهسازی ویژه دختران و پسران ردههای سنی زیر ۱۸ سال استان روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل هیئت برگزار شد. این کارگاه در راستای ارتقای سطح فنی بازیکنان پایه و آمادهسازی برای حضور در رویدادهای ملی و بینالمللی انجام گرفت.
با برگزاری این کارگاهها و هماهنگیهای گسترده، هیئت شطرنج خراسان رضوی آمادگی کامل برای میزبانی شایسته از مسابقات قهرمانی کشور و توسعه شطرنج در ردههای پایه را دارد.
