  1. استانها
  2. قزوین
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۲

«روایت راوی»؛ بازخوانی زندگی شهدای رسانه‌ای در قاب تلویزیون قزوین

«روایت راوی»؛ بازخوانی زندگی شهدای رسانه‌ای در قاب تلویزیون قزوین

قزوین- مدیر روابط عمومی صدا و سیمای استان قزوین از بازخوانی زندگی شهدای رسانه‌ای در قاب تلویزیون استان با عنوان «روایت راوی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهر علی رحیمی از تولید مجموعه تلویزیونی «روایت راوی» توسط گروه تلویزیونی بسیج مرکز قزوین خبر داد و گفت: این برنامه همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام استان به‌ویژه شهدای خانواده بزرگ رسانه استانی تهیه شده است.

وی افزود: مجموعه «روایت راوی» در قالب ۸ قسمت ۵ دقیقه‌ای تولید شده و در ایام هفته دفاع مقدس هر روز از شبکه قزوین پخش خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: این برنامه با روایتی صمیمی و متفاوت به بازخوانی زندگی و مجاهدت‌های شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس می‌پردازد.

رحیمی با اشاره به ویژگی‌های متمایز این ویژه‌برنامه اظهار کرد: آنچه «روایت راوی» را از دیگر آثار مشابه جدا می‌سازد، نگاه عاطفی و در عین حال معرفتی آن به زندگی شهداست.

وی بیان کرد: در این مجموعه، بخش‌هایی از بیوگرافی، فرازهایی از وصیت‌نامه‌ها و دل‌نوشته‌های شهدا برای مخاطبان بازگو می‌شود تا روح ایمان، ایثار و مقاومت در کلام و اندیشه آنان برای نسل امروز ملموس‌تر گردد.

وی ادامه داد: دو شهید رسانه‌ای صدا و سیمای مرکز قزوین، شهید سیدمحمود صلاحی و شهید ابوالفضل رجبی دهکی، جایگاهی ویژه در این مجموعه دارند. همچنین برنامه با نگاهی احترام‌آمیز به شهدای خانواده کارکنان صدا و سیما، پدران و برادرانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه میهن فدا کردند، پرداخته و یادشان را در کنار همکاران رسانه‌ای زنده می‌سازد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: «روایت راوی» تلاشی است برای زنده نگه داشتن خاطرات نسل طلایی جهاد و ایثار و فرصتی برای نسل امروز تا با مرور زندگی شهدا، الگوهایی واقعی از ایمان، مقاومت و بصیرت را در قاب تلویزیون ببینند.

گفتنی است این مجموعه به همت گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده و در طول هفته دفاع مقدس از شبکه قزوین به روی آنتن خواهد رفت.

کد خبر 6591573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها