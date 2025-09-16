به گزارش خبرگزاری مهر، مهر علی رحیمی از تولید مجموعه تلویزیونی «روایت راوی» توسط گروه تلویزیونی بسیج مرکز قزوین خبر داد و گفت: این برنامه همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای والامقام استان به‌ویژه شهدای خانواده بزرگ رسانه استانی تهیه شده است.

وی افزود: مجموعه «روایت راوی» در قالب ۸ قسمت ۵ دقیقه‌ای تولید شده و در ایام هفته دفاع مقدس هر روز از شبکه قزوین پخش خواهد شد.

این مسئول تاکید کرد: این برنامه با روایتی صمیمی و متفاوت به بازخوانی زندگی و مجاهدت‌های شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس می‌پردازد.

رحیمی با اشاره به ویژگی‌های متمایز این ویژه‌برنامه اظهار کرد: آنچه «روایت راوی» را از دیگر آثار مشابه جدا می‌سازد، نگاه عاطفی و در عین حال معرفتی آن به زندگی شهداست.

وی بیان کرد: در این مجموعه، بخش‌هایی از بیوگرافی، فرازهایی از وصیت‌نامه‌ها و دل‌نوشته‌های شهدا برای مخاطبان بازگو می‌شود تا روح ایمان، ایثار و مقاومت در کلام و اندیشه آنان برای نسل امروز ملموس‌تر گردد.

وی ادامه داد: دو شهید رسانه‌ای صدا و سیمای مرکز قزوین، شهید سیدمحمود صلاحی و شهید ابوالفضل رجبی دهکی، جایگاهی ویژه در این مجموعه دارند. همچنین برنامه با نگاهی احترام‌آمیز به شهدای خانواده کارکنان صدا و سیما، پدران و برادرانی که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه میهن فدا کردند، پرداخته و یادشان را در کنار همکاران رسانه‌ای زنده می‌سازد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: «روایت راوی» تلاشی است برای زنده نگه داشتن خاطرات نسل طلایی جهاد و ایثار و فرصتی برای نسل امروز تا با مرور زندگی شهدا، الگوهایی واقعی از ایمان، مقاومت و بصیرت را در قاب تلویزیون ببینند.

گفتنی است این مجموعه به همت گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیمای مرکز قزوین تولید شده و در طول هفته دفاع مقدس از شبکه قزوین به روی آنتن خواهد رفت.