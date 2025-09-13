  1. استانها
هویت ملی و میراث فرهنگی کشور باید به دنیا معرفی شود

سنندج- معاون امور استان‌ها، حقوقی و مجلس وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: هویت ملی و میراث فرهنگی کشور را باید با همکاری و همدلی به دنیا معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی شامگاه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان، بر اهمیت توسعه کردستان تأکید کرد و گفت: حضور این دو بزرگوار در این جلسه نشانگر اهمیت ویژه‌ای است که برای استان قائل هستند.

واحدی همچنین به ظرفیت‌های استان کردستان اشاره کرد و افزود: کردستان و استان‌های همجوار که برادران اهل سنت ما در آن حضور دارند، دارای تاریخ و فرهنگ غنی هستند و ما باید از تمام انرژی خود برای شروع توسعه در این حوزه استفاده کنیم.

معاون وزیر خاطرنشان کرد: استان کردستان به عنوان مهد تربیت و فرهنگ در ایران شناخته می‌شود و این موضوع باید در سطح جهانی معرفی شود.

واحدی با ابراز علاقه‌مندی به استان کردستان، از زحمات مسئولان محلی تقدیر کرد و گفت: انتخاب مسئولان برای این استان بسیار سخت بود، اما تمام افراد مستعد بودند و یکی از آن‌ها به عنوان نماینده انتخاب شد.

وی همچنین بر لزوم همکاری استاندار با وزارتخانه برای رفع موانع موجود در حوزه میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری یکدیگر بتوانیم هویت ملی و میراث فرهنگی کشور را به دنیا معرفی کنیم.

واحدی در ادامه صحبت‌های خود با تأکید بر اهمیت تعامل و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، گفت: با هم‌افزایی که در این جلسه وجود دارد، ان‌شاءالله بتوانیم با همکاری استانداری و مسئولان تعامل مؤثری داشته باشیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان راهبرد دولت و نظام تلقی شده است و برای اولین بار در این قانون، دو عنوان از میراث فرهنگی و گردشگری ذکر شده است و با پیگیری‌هایی که در مجلس گذشته صورت گرفت، دو ماده مهم در این حوزه تصویب شد که به طور خاص بر روی آن‌ها کار شده است.

