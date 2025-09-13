سنندج ظرفیت تبدیل شدن به پایتخت نوروز در جهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعظیم ملک شامگاه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های متخصصین محلی برای تقویت فرهنگ و هنر در این منطقه تأکید کرد و خواستار ثبت سنندج به عنوان پایتخت فرهنگی و نوروز جهان شد.

ملک همچنین به اهمیت رویدادهای فرهنگی در استان کردستان پرداخت و گفت: استان کردستان می‌تواند در زمینه‌های فرهنگی پیشروتر از سایر استان‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه کردستان خط مقدم همبستگی کشور است، خاطرنشان کرد: مناطق کرد نشین محل تولید شادی و نشاط هستند و سنندج به عنوان پایتخت نوروز جهان می‌تواند فرصتی برای تولید ثروت و نشاط اجتماعی باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کردستان در پایان بر لزوم تقویت جشن‌های نوروز در مناطق کرد نشین تأکید کرد و گفت: اگر این موضوع مورد حمایت حاکمیت و دولت قرار گیرد، بهترین فرصت برای ارسال پیام صلح، آشتی و انسجام ملی به سراسر کشور فراهم خواهد شد.