به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه شنبه در جلسه تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی کردستان اظهار کرد: کردستان ظرفیت و استعداد ویژه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارد و نیاز است به ظرفیت عظیم گردشگری توجه شود.

وی کردستان را استانی گردشگرپذیر دانست و گفت: چهار فصل کردستان زمینه ساز حضور گردشگران شده و نیاز به توجه ویژه است.

وی یادآور شد: مدیرکل میراث فرهنگی باید با ارتباط مستقیم با مسئولان به ویژه فرمانداران در شهرستان‌های استان افزایش دهد تا ظرفیت فرمانداران به عنوان مسئول کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مدنظر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان اضافه کرد: سرآمدی کردستان را باید افزایش دهیم چراکه هرچه برای توسعه سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تلاش کنیم در توسعه کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

ورمقانی کردستان را مایه افتخار دانست و هم افزایی و دلسوزی برای کمک به ارتقای این استان باید مورد توجه تشکل‌های مردمی، مسئولان و بخش خصوصی باشیم.