حضور بیش از ۲۰ هزار گردشگر طی یک هفته در چاف و چمخاله

رضا ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی یک هفته گذشته بیش از ۲۰ هزار گردشگر از نقاط مختلف کشور برای سیاحت و تفریح به چاف و چمخاله سفر کردند.
وی افزود: در حوزه زیباسازی شهری، به ویژه خیابانهای ساحلی، توانستهایم پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصدی را به دست آوریم و خیابان چاپ تازهآباد نیز آماده آسفالت است.
ذاکری با اشاره به اجرای اقدامات مختلف از اسفند ماه سال گذشته گفت: رنگآمیزی، گلکاری و درختکاری در سطح شهر آغاز شده و نتایج مثبتی به همراه داشته که رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.
شهردار چاف و چمخاله درباره وضعیت مالی شهرداری بیان کرد: بودجه مصوب شهرداری ۲۰ میلیارد تومان است که تاکنون حدود ۷۰ درصد آن محقق شده و شرایط مالی شهرداری مناسب ارزیابی میشود.
وی در ادامه به طرحهای سالمسازی دریا اشاره کرد و گفت: با همکاری اداره تربیت بدنی، فرمانداری و نهادهای مرتبط، دو طرح سالمسازی در مجموع در ۱۷ کیلومتر از نوار ساحلی اجرا شده که خوشبختانه تا کنون هیچ مورد غرقشدگی گزارش نشده و حدود ۲۰ نفر نجات یافتهاند.
شهردار چاف با بیان اینکه اجرای طرح سالمسازی ساحل چمخاله حدود ۷ میلیارد تومان هزینه داشته، اعلام کرد: طرح جدید سالمسازی در ساحل چاپ با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در حال انجام است.
ذاکری در بخش دیگری از سخنان خود به روند جذب سرمایهگذاری در منطقه اشاره کرد و افزود: ایجاد بندر چمخاله موجب افزایش استقبال سرمایهگذاران شده و پروژههایی مانند هتلسازی، برجسازی و ساختمانهای بلندمرتبه در دست پیگیری است.
وی تاکید کرد: در صورت نهایی شدن سرمایهگذاریهای آغاز شده، ارزش مجموع آنها به بیش از هزار میلیارد تومان خواهد رسید که تحولی چشمگیر در اقتصاد و گردشگری منطقه به وجود خواهد آورد.
