لرستان خانه همدلی و مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پورعلی در آئین اختتامیه جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور ای ایران در خرمآباد، کاریکاتور را سنگری فرهنگی در برابر جنگ ترکیبی دشمن صهیونیستی آمریکایی دانست و اظهار داشت: در کاریکاتور بدون نیاز به کلمات میتواند پیام واحدی منتقل کرد بهگونهای که این پیام میتواند حتی از خرمآباد تا غزه و از تهران تا بیروت منتقل شود.
وی افزود: وقتی یک نوجوان ایرانی، فلسطینی، لبنانی، عراقی یا یمنی به یک کاریکاتور نگاه میکند و با هم میخندند، این خنده آمیخته با آگاهی است و نشان میدهد جبههای جهانی شکلگرفته که مرزهای جغرافیایی پیموده شده است.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه جنگ امروز تنها نظامی نیست؛ بلکه رسانهای، روانی و تحریف حقایق را نیز شامل میشود، گفت: در چنین شرایطی هنر کاریکاتور مانند فریاد و سلاحی برنده است که میتواند نقاب از چهره ظالمان بردارد و حقیقت را در قالب خط و رنگ ساده؛ اما عمیق به دلها بنشاند.
پورعلی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و افزود: دشمن همزمان با موشک و حمله سایبری روایتسازی و تصویرسازی دروغین انجام داد تا افکار عمومی جهان را مسموم کند و این نشان میدهد امروز جدال اصلی، جدال گلولهها و تصاویر است.
وی یاد و نام ناجی العلی کاریکاتوریست شهید فلسطینی را گرامی داشت و بیان کرد: آثار برگزیده جشنوارهای ایران ادامه همان سنت روشنگر است که چهره واقعی دشمن را رسوا میکند و روایت درست مقاومت را به جهان مخابره میسازد.
معاون استاندار لرستان، تأکید کرد: دشمن میداند تصویر میتواند خطرناکتر از گلوله باشد و به همین دلیل با صرف میلیاردها دلار تصاویر جعلی تولید میکند؛ اما یک کاریکاتور حقیقتگو کافی است تا این روایتها را فروبریزد.
پورعلی با قدردانی از مردم لرستان برای میزبانی شایسته این جشنواره، گفت: لرستان همواره در خط مقدم دفاع از میهن بوده و امروز نیز بافرهنگ و مهماننوازی خود نشان داد که خانه همدلی و مقاومت است.
وی گفت: جشنوارهای ایران تنها نمایشگاه آثار نیست؛ بلکه بیانیهای است که به جهان اعلام میکند ملت ایران علاوه بر پاسخ نظامی، با هنر نیز به هر حمله ناجوانمردانهای پاسخ خواهد داد.
