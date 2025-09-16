به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز سه شنبه اعلام کرد: هنوز میتوان از بازگشت تحریمها علیه ایران جلوگیری کرد.
دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و صهیونیستهای اشغالگر به ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، گفت: اگر طرفین به دیپلماسی روی آورند، میتوان از بازگشت تحریمها علیه ایران جلوگیری کرد.
وی افزود که سازمان ملل متحد همچنان با تمام طرفهای درگیر در این موضوع در تماس است.
به گزارش خبرگزاری تاس، وی در ادامه اضافه کرد: درخواست من از ایران و سایر طرفها این است که از دیپلماسی استفاده کرده و شرایط اعتماد ایجاد کنند.
