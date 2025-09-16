  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

گوترش: می‌توان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کرد

گوترش: می‌توان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کرد

دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: هنوز می‌توان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد امروز سه شنبه اعلام کرد: هنوز می‌توان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کرد.

دبیرکل سازمان ملل بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و صهیونیست‌های اشغالگر به ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، گفت: اگر طرفین به دیپلماسی روی آورند، می‌توان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کرد.

وی افزود که سازمان ملل متحد همچنان با تمام طرف‌های درگیر در این موضوع در تماس است.

به گزارش خبرگزاری تاس، وی در ادامه اضافه کرد: درخواست من از ایران و سایر طرف‌ها این است که از دیپلماسی استفاده کرده و شرایط اعتماد ایجاد کنند.

کد خبر 6592001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها