بررسی مسائل گردشگری استان اردبیل با حضور استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در نشست استاندار اردبیل با فعالان و سرمایهگذاران گردشگری که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همراه بود، مسائل و مشکلات صنعت گردشگری استان اردبیل بررسی شد.
جلیل جباری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در این جلسه گفت: برگزاری چنین نشستی نشان دهنده اهمیت و جایگاه صنعت گردشگری در استان اردبیل است و سعی میکنیم در فواصل مشخصی این جلسه را در حضور استاندار اردبیل برگزار کنیم.
وی افزود: بازگویی مسائل، مشکلات و چالشهای پیش روی صنعت گردشگری از زبان فعالان این حوزه در حضور مقام عالی استان فرصت مناسبی را برای تصمیمگیریها و برنامهریزیها در سطح استان و پیگیری در سطح ملی ایجاد میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل گفت: تسهیل سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان، توجه به امر آموزش، اولویتگذاری گردشگری سلامت، ارتقا کیفیت تأسیسات و خدمات گردشگری، ایجاد کانونهای جدید برای جذب گردشگر و تلاش برای معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای موجود در استان از جمله رویکردهایی است که در دستور کار اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل قرار دارد.
جباری با اشاره به لزوم حمایت از فعالان حوزه گردشگری ادامه داد: با توجه به سرمایهگذاری ۳۵ همتی بخش خصوصی در صنعت گردشگری استان که پس از پایان، ۳ هزار و ۶۰۰ اشتغال به همراه خواهد داشت، نیازمند اعتبارات بیشتر در راستای تأمین زیرساختها و ارائه مشوقها برای سرمایهگذاران هستیم.
در ادامه این نشست، رؤسای تشکلهای حرفهای مراکز اقامتی و هتلداران، آبدرمانیها و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و تعدادی از سرمایهگذاران پروژههای گردشگری مسائل حوزه خود را با استاندار اردبیل در میان گذاشتند.
