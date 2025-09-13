به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری «آکسیوس» گفت که نگرانی اصلی مسئولان در واشنگتن، پیامدهای احتمالی الحاق کرانه باختری از سوی اسرائیل بر توافقات ابراهیم است؛ اقدامی که می‌تواند این توافقات را دچار فروپاشی کند و به میراث ترامپ آسیب بزند.

در همین ارتباط، چند مقام آمریکایی و صهیونیستی به این پایگاه خبری گفته‌اند که «مارکو روبیو»، وزیر امورخارجه دولت ترامپ در جریان سفر خود به قدس اشغالی موضوع الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اسرائیل را بررسی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، روبیو در نشست‌های غیرعلنی با مقامات صهیونیست تلویحاً اشاره کرده که با موضوع الحاق مخالفتی ندارد و دولت آمریکا نیز مانعی در برابر این اقدام ایجاد نخواهد کرد.

از سوی دیگر، یک مقام بلندپایه آمریکایی در گفت‌وگو با «آکسیوس» فاش کرده است که ادعاهای اسرائیل درباره چراغ سبز واشنگتن نسبت به الحاق، موجب نگرانی در دولت ترامپ شده و این ادعاها به عنوان نوعی فشار برای محدود کردن دست کاخ سفید تلقی شده است.

به نوشته آکسیوس، کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً چندین دور گفت‌وگو برای تدوین موضعی در قبال طرح الحاق برگزار کرده‌اند تا از سو برداشت درباره موضع واقعی واشنگتن جلوگیری شود.

نگرانی آمریکا پس از آن انجام می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه (۲۰ شهریورماه) طرح «E۱» برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری در نزدیکی قدس اشغالی را امضا کرد.