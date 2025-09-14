به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه به سرزمینهای اشغالی سفر میکند.
با وجود حملات رژیم صهیونیستی به دوحه پایتخت قطر که از متحدان واشنگتن به شمار میرود، روبیو در این سفر قرار است حمایت کشورش از تلآویو را بار دیگر مورد تاکید قرار دهد.
این سفر در حالی انجام میشود که دونالد ترامپ در اظهاراتی عوام فریبانه از حمله تل آویو به قطر که بنا بر اذعان منابع رسانهای با هماهنگی واشنگتن انجام شده بود، انتقاد کرد.
روبیو قبل از عزیمت به سرزمینهای اشغالی تاکید کرد که انتقاد علنی و نادر ترامپ از تل آویو به دلیل بمباران دوحه، تغییری در حمایت گسترده واشنگتن از رژیم صهیونیستی ایجاد نخواهد کرد.
نظر شما