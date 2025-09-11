اردن امضای طرح اشغالگرانه جدید اسرائیل توسط نتانیاهو را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مورد جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین و امضای طرح جدید شهرک‌سازی را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه اردن در این بیانیه اظهارات نتانیاهو را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تضعیف راه حل دو کشوری و حمله‌ای آشکار به حق مسلم مردم فلسطین برای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت خود در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس اشغالی دانست.

این وزارتخانه در بیانیه خود بر مخالفت قاطعانه اردن با شهرک‌سازی و اقدامات غیرقانونی و نامشروع و یکجانبه اسرائیل در کرانه باختری به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ که تمام اقدامات اسرائیل برای تغییر ترکیب جمعیتی و وضعیت سرزمین فلسطین را محکوم می‌کند، تاکید کرد.

وزارت امور خارجه اردن ضمن هشدار درباره سیاست‌های توسعه طلبانه مداوم کابینه افراطی رژیم صهیونیستی و اقدامات غیرقانونی آن در کرانه باختری تاکید کرد که اسرائیل هیچ حاکمیتی بر سرزمین اشغالی فلسطین ندارد.

وزارت امور خارجه اردن همچنین درباره اظهارات نژادپرستانه، تحریک‌آمیز و خصمانه نخست‌وزیر و مقامات رژیم صهیونیستی که به ادامه چرخه‌خشونت و درگیری در منطقه دامن می‌زند و امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند، هشدار داد.

در این بیانیه بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواسته شده است تا به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کرده و اسرائیل و کابینه افراطی آن را وادار به توقف اظهارات تحریک‌آمیز، تجاوز به غزه و متشنج کردن اوضاع در کرانه باختری اشغالی کند.

همچنین این بیانیه بر ضرورت حمایت‌های لازم از مردم فلسطین و احقاق حقوق مشروع آنها برای تشکیل یک کشور مستقل در خاک خود به عنوان تنها راه دستیابی به صلحی عادلانه و جامع که امنیت و ثبات منطقه را تضمین می‌کند؛ تاکید کرد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه طرح «E۱» برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری در نزدیکی قدس اشغالی را امضا کرد.

نتانیاهو طی سخنانی هنگام امضای این طرح اشغالگرانه گفت: شهرهای زیادی مشابه «معالیه ادومیم» در سرزمین ما وجود خواهد داشت. معالیه ادومیم بخشی از اسرائیل است و بخشی از اسرائیل باقی خواهد ماند. جبهه شرقی اسرائیل، معالیه ادومیم نیست، بلکه دره اردن است.

وی در ادامه مدعی شد: قبلاً متعهد شدیم که کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد و اکنون در عمل هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت.

آنچه در غزه آغاز شد، در غزه پایان خواهد یافت و حماس را شکست خواهیم داد. با قاطعیت در همه جبهه‌ها فعالیت می‌کنیم تا یک چیز را محقق کنیم و آن ابدی بودن اسرائیل است. ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.