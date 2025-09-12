واکنش حماس به عملیات شهادت طلبانه امروز در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد که عملیات حمله با سلاح سرد در شهر قدس، که توسط یکی از جوانان فلسطینی انجام شد، پاسخی طبیعی به جنایات اشغالگران و اقدامات مستمر شهرکنشینان صهیونیست و ضربه جدیدی به سیستم امنیتی رژیم اشغالگر و توهمات آن برای توقف مقاومت ریشهدار در دلهای مردم فلسطین است.
در این بیانیه آمده است که عملیاتهای مداوم جوانان فلسطینی علیه نظامیان اشغالگر در شرایط ادامه نسلکشی در غزه و کرانه باختری و نیز جنایات رژیم صهیونیستی که حتی کشورهای عربی هم از آن در امان نماندهاند، از جمله حمله اخیر به هیئت مذاکرهکننده حماس در دوحه، انجام میشود.
حماس تأکید کرد که گزینه مقابله با اشغالگران، پاسخ طبیعی به جنایات و کشتارهای وحشیانه در غزه، تجاوزات شهرکنشینان در شهرها و روستاهای کرانه باختری و قدس و تلاشهای آنها برای اجرای سیاستهای الحاق و آوارگی است.
این جنبش همچنین خاطرنشان کرد که دست جوانان انقلابی را که با ارادهای استوار عزم راسخ خود را در مقابله با اشغالگران به نمایش میگذارند، محکم میفشارد و از همه فلسطینیان میخواهد که با تمامی ابزارها به مقابله و مقاومت ادامه دهند تا دشمن را از خاک و مقدسات فلسطین بیرون برانند.
