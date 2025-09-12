حماس: حملات تل آویو به منازل مسکونی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس امروز جمعه در بیانیه‌ای با محکومیت شدید حملات هوایی رژیم صهیونیستی، به مناطق مختلف غزه، به ویژه حمله به منزل خانواده سلطان در شمال غزه که منجر به شهادت بیش از ۱۴ نفر شد، این اقدامات را «تروریسم دولتی سازمان‌یافته و جنایت جنگی آشکار» خواند.

حماس این حملات را «به‌چالش کشیدن آشکار جامعه بین‌المللی و تمامی قوانین و پیمان‌های انسانی و بی‌توجهی کامل به عواقب این جنایات هولناک» توصیف کرد.

این جنبش، ناتوانی شرم‌آور بین‌المللی و سازمان ملل را که با پوشش و حمایت دولت آمریکا همراه است، عامل اصلی ادامه جنایات توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنایتکار اسرائیل و و کابینه فاشیست او دانست.

حماس این روند را «سابقه خطرناکی» خواند که مشروعیت نظام بین‌المللی را تضعیف کرده و ارزش و کارایی قوانین بشردوستانه را از بین می‌برد.

حماس از سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی خواست تا مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود را در توقف جنایات نسل‌کشی، گرسنگی و آوارگی علیه ملت فلسطین بر عهدهه گیرند و برای محاکمه سران جنایتکار اشغالگر، به ویژه نتانیاهوی فاشیست، به دلیل جنایات و نقض‌هایی که از زشت‌ترین جنایات تاریخ معاصر فراتر رفته است تلاش کنند.

جنبش حماس همچنین با صدور بیانیه‌ای دیگر بازداشت‌های گسترده و بی‌رویه اخیر نیروهای اشغالگر در شهر طولکرم را نشان دهنده چهره جنایتکارانه این موجودیت فاشیستی توصیف کرد که جز قتل، شکنجه و آزار و اذیت چیزی بلد نیست.

حماس این اقدام را تلاشی برای تحقیر فرزندان ملت فلسطین از طریق بازداشت آن‌ها با زنجیره انسانی و بخشی از سیاست تروریستی مبتنی بر مجازات جمعی علیه غیرنظامیان دانست.

این جنبش در بیانیه خود به صحنه‌های مستند شده از عملیات بازداشت اشاره کرد که به گفته حماس، حالت سردرگمی و فقدان تعادل در مقامات اشغالگر را آشکار می‌سازد و رویکرد آن‌ها را که هیچ عرف و قانونی را رعایت نمی‌کند و بر پایه قتل، نسل‌کشی، بازداشت خودسرانه و نقض تمامی معیارهای حقوق بشری و انسانی استوار است، برملا می‌کند.

حماس با تأکید بر اینکه آنچه در طولکرم و تمامی مناطق کرانه باختری از تجاوز، بازداشت، سرکوب و ستم رخ می‌دهد، عزم و اراده ملت استوار فلسطین را سست نخواهد کرد و هیچ امنیت و ثباتی برای این اشغالگر جنایتکار به ارمغان نخواهد آورد، افزود که این اقدامات بحران امنیتی و سیاسی این اشغالگر را عمیق‌تر خواهد کرد، زیرا چهره زشت آن برای همه جهان آشکار شده است.

در پایان بیانیه، حماس فرزندان ملت خود در کرانه باختری را به اتحاد در عرصه پایداری و استقامت و مقابله با استکبار اشغالگر با تمامی راه‌ها و ابزارها فراخواند تا نقشه خبیثانه آن‌ها برای الحاق، آوارگی و رویاهایشان برای تحمیل کنترل کامل بر کرانه باختری ناکام سازند.