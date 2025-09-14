همایون مرادنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش کلیدی دانشگاه در توسعه استان، اعلام کرد: دانشگاه ایلام باید و می‌تواند محور تحرک توسعه در استان باشد، همان‌گونه که مبنای کار دولت چهاردهم، کار کارشناسی و علمی است.

وی با اشاره به رویکرد جدید مدیریتی دانشگاه ایلام افزود: تیم مدیریتی دانشگاه با هدف ورود به موضوعات مختلف استان و ایجاد ارتباط بیشتر با مردم و مدیران، برنامه‌ریزی کرده است. در این مسیر، سیاسی‌کاری در دانشگاه ایلام هیچ معنایی ندارد. برای توسعه استان باید وحدت داشته باشیم و نباید از توسعه عقب بمانیم؛ جای کار زیادی در استان وجود دارد.

مرادنژادی با تأکید بر آمادگی دانشگاه برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان گفت: دانشگاه ایلام برای هر کار کارشناسی و علمی آماده همکاری است. هدف ما کمک به توسعه استان است.

رئیس دانشگاه ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف برخی ادارات استان در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در بحث آی‌تی، متأسفانه برخی ادارات استان ضعیف هستند. دریافت داده و اطلاعات جامع از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای طرح استفاده از هوش مصنوعی در دانشگاه ایلام کلید خورده است.

وی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در دانشگاه ایلام افزود: زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حال آماده‌سازی است. هدف ما این است که طرح هوش مصنوعی تبدیل به یک هسته فناور در مرکز رشد شود و در نهایت به یک شرکت دانش‌بنیان تبدیل گردد که بتواند خدمات گسترده‌ای ارائه دهد.

مرادنژادی با اشاره به کاربردهای این طرح گفت: از طریق هوش مصنوعی، استاندار می‌تواند به راحتی اقدامات دستگاه‌های اجرایی را رصد و ارزیابی کند. این طرح از سوی معاون علمی رئیس‌جمهور در ۱۰ استان کشور به عنوان پایلوت انتخاب شده که یکی از آن‌ها استان ایلام است.

وی ادامه داد: تیم دانشگاه ایلام دستیار هوش مصنوعی را برای استاندار ایلام اجرایی و پیاده خواهد کرد. با اجرای این طرح، جهت‌گیری به حوزه فناوری در استان داده می‌شود.

به گفته مراد نژادی، این فناوری به صورت هفتگی در دانشگاه رصد می‌شود و خوشبختانه تاکنون روند اجرای آن مطلوب بوده است.

وی افزود: بسترهای لازم از لحاظ نیروی انسانی و تجهیزات فراهم شده و باید به سمت برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی پیش برویم. این دستیار هوش مصنوعی قطعاً کمک‌حال مدیران خواهد بود.

رئیس دانشگاه ایلام در پایان خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن کامل این طرح، مدیران دستگاه‌های اجرایی با نقاط ضعف و قوت حوزه کاری خود بیشتر آشنا می‌شوند و به سمت تصمیمات اجرایی حرکت خواهند کرد. این اقدام می‌تواند مدیریت واحد در استان ایجاد کند و مشخص شود کدام سازمان‌ها و دستگاه‌ها عملکرد مطلوبی دارند. همچنین دستگاه‌ها باید شتاب بیشتری به برنامه‌ها و طرح‌های خود بدهند.