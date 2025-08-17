تداوم جوی پایدار و افزایش دما در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد که امروز یکشنبه، استان یزد تحتتأثیر سامانه پرفشار جنبحارهای قرار دارد که موجب پایداری کامل جو و آسمانی صاف تا کمی ابری در سطح استان شده است.
همچنین بیشترین دمای امروز در مناطق مرکزی و شرقی استان تا ۳۹ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است و کمترین دما نیز در مناطق شمالی و ارتفاعات غربی استان تا حدود ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمانی صاف همراه با وزش باد ملایم و کاهش نسبی دما در شب و در مناطق جنوب هوای گرم و خشک و افزایش دما در ساعات ظهر و شبها نسبتاً خنکتر و برای مناطق شرقی استان، بیشترین تنش گرمایی، آسمان کاملاً صاف و احتمال افزایش خشکی هوا پیشبینی میشود.
در مناطق غرب استان هوای معتدلتر، وزش باد، کاهش محسوس دما در شب و برای مرکز (شهر یزد) آسمانی صاف، دمای بالا در طول روز، کاهش نسبی در شب، کیفیت هوا در سطح متوسط و بدون بارندگی پیشبینی میشود.
توصیه میشود با توجه به گرمای شدید در مناطق مرکزی و شرقی استان، شهروندان از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات اوج گرما خودداری کرده و مصرف آب را افزایش دهند.
