تداوم جوی پایدار و افزایش دما در یزد

یزد-بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز، استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و افزایش محسوس دما خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که امروز یکشنبه، استان یزد تحت‌تأثیر سامانه پرفشار جنب‌حاره‌ای قرار دارد که موجب پایداری کامل جو و آسمانی صاف تا کمی ابری در سطح استان شده است.

همچنین بیشترین دمای امروز در مناطق مرکزی و شرقی استان تا ۳۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و کمترین دما نیز در مناطق شمالی و ارتفاعات غربی استان تا حدود ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان آسمانی صاف همراه با وزش باد ملایم و کاهش نسبی دما در شب و در مناطق جنوب هوای گرم و خشک و افزایش دما در ساعات ظهر و شب‌ها نسبتاً خنک‌تر و برای مناطق شرقی استان، بیشترین تنش گرمایی، آسمان کاملاً صاف و احتمال افزایش خشکی هوا پیش‌بینی می‌شود.
در مناطق غرب استان هوای معتدل‌تر، وزش باد، کاهش محسوس دما در شب و برای مرکز (شهر یزد) آسمانی صاف، دمای بالا در طول روز، کاهش نسبی در شب، کیفیت هوا در سطح متوسط و بدون بارندگی پیش‌بینی می‌شود.
توصیه می‌شود با توجه به گرمای شدید در مناطق مرکزی و شرقی استان، شهروندان از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید در ساعات اوج گرما خودداری کرده و مصرف آب را افزایش دهند.
